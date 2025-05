Citigroup vymenoval nového šéfa korporátneho bankovníctva pre južnú a juhovýchodnú Áziu

Americká banka Citigroup oznámila menovanie Prashanta Thakkera do funkcie šéfa Corporate Bank pre región južnej a juhovýchodnej Ázie. Podľa interného memoranda toto rozhodnutie nadobúda platnosť okamžite a znamená zásadnú zmenu v riadení činností banky v dynamickom ázijsko-tichomorskom regióne.

Thakker bude zodpovedný za stratégiu, výkonnosť, rozvoj talentov a realizáciu v rámci korporátneho bankovníctva Citi na kľúčových trhoch, medzi ktoré patria India, Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam, Bangladéš a Srí Lanka. Jeho úloha zahŕňa prácu s miestnymi korporátnymi klientmi, finančnými inštitúciami, verejným sektorom aj globálnymi klientmi banky.

Prashant Thakker nastúpil do Citi v roku 2007 ako bankár v Indii a v roku 2013 sa presťahoval do Hongkongu. V súčasnosti vedie kapitálové riadenie pre regióny Japonsko, Severná Ázia, Austrália a Južná Ázia. Podľa memoranda sa teraz presťahuje do Singapuru, kde bude sídliť jeho nový tím.

V novej funkcii bude Thakker podriadený Jasonovi Rekatemovi a Johnovi Chiricovi, globálnym spolupredsedom korporátneho bankovníctva, ako aj Amolovi Guptemu, ktorý vedie tzv. Asia South Cluster.

Tento krok posilňuje angažovanosť Citi v ázijskom regióne a potvrdzuje dôraz na rast a rozvoj v rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré hrajú stále väčšiu úlohu v globálnej ekonomike.

Graf C.US (D1)

Akcie spoločnosti Citigroup (C.US) aktuálne testujú oblasť okolo 73 USD, kde sa nachádza konfluencia kĺzavých priemerov SMA 100 (modrá) a EMA 50 (oranžová), čo je dôležitá technická úroveň. Po prudkom raste v predchádzajúcich týždňoch sa cena dostala do krátkodobej korekcie, ktorá môže byť prirodzeným výdychom po dosiahnutí lokálnych maxím. RSI sa drží na hodnote 55,4, čo znamená neutrálnu až mierne pozitívnu dynamiku. MACD sa zatiaľ stále nachádza nad nulovou čiarou, ale histogram vykazuje známky spomalenia, čo môže byť predzvesťou možného prechodu do konsolidácie alebo korekcie.

Bude dôležité sledovať, či cena udrží súčasnú úroveň okolo 73 USD, ktorá môže hrať úlohu podpory. V prípade prelomenia smerom nadol sa pozornosť investorov môže presunúť späť do oblasti 71 USD, kde sa nachádza EMA 50. Naopak, ak by došlo k odrazu a obnoveniu rastu, cieľom by sa mohla stať úroveň predchádzajúcich maxím v blízkosti 76–77 USD.

Zdroj: xStation5

