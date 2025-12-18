Clá brzdia rast Birkenstocku, investori reagujú poklesom akcií

- Hrubá marža by mala klesnúť na 57–57,5 %, zo skorších 59,1 %.
- Zisk na akciu bude pod očakávaniami trhu.
- Rast tržieb spomalí na 13–15 %.
- Spoločnosť pokračuje v expanzii napriek tlaku ciel a rastúcim nákladom.
- Hrubá marža by mala klesnúť na 57–57,5 %, zo skorších 59,1 %.
- Zisk na akciu bude pod očakávaniami trhu.
- Rast tržieb spomalí na 13–15 %.
- Spoločnosť pokračuje v expanzii napriek tlaku ciel a rastúcim nákladom.
Nemecký výrobca obuvi Birkenstock čelí rastúcim nákladom v dôsledku amerických ciel, ktoré negatívne ovplyvňujú jeho marže aj výhľad ziskovosti na fiškálny rok 2026. Spoločnosť očakáva, že hrubá marža klesne o 100 bázických bodov na 57–57,5 %, zatiaľ čo v roku 2025 ešte dosiahla 59,1 %. Zisk na akciu by mal dosiahnuť 1,90 až 2,05 eura, čo je pod trhovými očakávaniami (2,08 EUR podľa LSEG).
Akcie spoločnosti reagovali na oznámenie prudkým poklesom o 7 % v premarkete, čo odráža sklamanie investorov z výhľadu. Firma zároveň znížila výhľad rastu tržieb na 13–15 %, bez započítania menových vplyvov, čo je menej než tempo rastu zaznamenané v predchádzajúcich dvoch rokoch.
Clá uvalené Spojenými štátmi, zavedené počas administratívy Donalda Trumpa, viedli k vyšším nákladom na dovoz nielen pre Birkenstock, ale aj pre množstvo ďalších spotrebiteľských značiek. Spoločnosť sa snaží na tlak reagovať cieľovým zvyšovaním cien, vyjednávaním s dodávateľmi, zefektívnením výroby a optimalizáciou produktového portfólia.
Napriek nepriaznivým vplyvom firma pokračuje v expanzii – tento rok otvorila 30 nových predajní a v roku 2026 plánuje otvoriť ďalších 40. Zameriava sa aj na rozšírenie ponuky prostredníctvom nových kolekcií a sezónnych edícií, ktoré cielia predovšetkým na mladších a bonitnejších zákazníkov.
Za štvrtý kvartál vykázal Birkenstock tržby vo výške 526,3 milióna eur, čím mierne prekonal trhové očakávania (522,6 milióna EUR).
Graf BIRK.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Lam Research rastú potom, čo noví analytici zvýšili odporúčania!
Oracle rastie vďaka pokroku v rokovaniach s TikTok
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
UnitedHealth odhaľuje nedostatky v auditoch, sľubuje reformy a väčšiu transparentnosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.