Čo nám hovorí najnovšia správa NFP?

Interpretácia údajov z amerického trhu práce je pre analytikov aj investorov čoraz náročnejšia úloha. Najnovšie údaje nie sú výnimkou. Čo nám teda najnovšia správa NFP môže prezradiť?
Na prvý pohľad pôsobí správa pozitívne a naznačuje silu amerického trhu práce na konci roka 2025. Pri bližšom pohľade sa však ukazujú viaceré nuansy a trendy:
- Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (NFP) ukazuje nárast o 50-tisíc, čo je pod očakávaním trhu (60-tisíc) a zároveň pokles oproti predchádzajúcemu údaju 56-tisíc. Tento údaj sám osebe nie je slabý alebo dramatický, no ide o ďalšie spomalenie rastu zamestnanosti. Pre porovnanie – hodnoty NFP z januára (za december) v rokoch 2024 a 2023 sa pohybovali okolo 200-tisíc. To predstavuje medziročný pokles v tomto ukazovateli o 70 %. Tieto zistenia potvrdzuje aj správa BLS. V priebehu roka 2025 pribudlo 584-tisíc pracovných miest, kým v roku 2024 to bolo 2 milióny.
- Dôležité sú aj revízie dát. Októbrové údaje boli revidované nadol o 68-tisíc a novembrové o 56-tisíc. Znamená to, že ekonomika vytvorila o viac ako 100-tisíc pracovných miest menej, než sa pôvodne predpokladalo. Taktiež to poukazuje na systematické nadhodnocovanie predbežných údajov.
- Väčšina pozornosti sa zameriava na zdanlivo jednoduchý ukazovateľ nezamestnanosti. V decembri 2025 klesla miera nezamestnanosti zo 4,5 % na 4,4 %, čo má signalizovať zlepšenie situácie. Tento záver je správny, ale prehliada dôležitý aspekt. BLS používa viacero agregátov nezamestnanosti – oficiálny ukazovateľ je tzv. „U-4,“ ktorý zahŕňa nezamestnaných a „odradených pracovníkov.“
- Širší ukazovateľ „U-6,“ ktorý zahŕňa aj osoby nútené pracovať na čiastočný úväzok, dosiahol v októbri 8,7 % a v decembri zostal na úrovni 8,4 %.
- Skutočným „slonom v miestnosti“ na americkom trhu práce zostávajú rôzne formy dočasnej práce, známe ako „Gig-ekonomika.“
- Podľa údajov vzrástla v roku 2025 zamestnanosť tohto typu o 980-tisíc. Tento rast však nie je rovnomerný a – ako uvádza správa – takmer celý sa sústredil do druhej polovice roka.
- Fenomen gig práce zároveň vysvetľuje relatívne nízky počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Systém je veľmi obmedzený a podlieha rôznym štátnym reguláciám. Výsledkom je, že mnoho ľudí prijíma dočasné alebo čiastočné úväzky, čím obchádzajú neefektívny podporný systém.
- Tézu o napätom trhu práce podporujú aj pokračujúce žiadosti o podporu. Tie opäť prekonali očakávania a vzrástli na 1,19 milióna. V kombinácii s poklesom prvotných žiadostí to znamená, že ľudia, ktorí už podporu získali, zostávajú nezamestnaní dlhšie.
- Najväčšie otázniky vyvolávajú údaje o zamestnanosti v súkromnom sektore – rast iba 37-tisíc oproti očakávaným 64-tisíc. To by naznačovalo, že verejný sektor ťahal trh práce napriek shutdownu a prepúšťaniu úradníkov. Tento predpoklad však BLS nepotvrdzuje.
- Dôležité je, že nezamestnanosť nezasahuje všetky skupiny rovnako. Najvyššia miera je medzi mladými – až 15,7 % u tínedžerov a 10,4 % vo veku 16–24 rokov.
- Odvetvia s najvyšším rastom zamestnanosti v decembri sú maloobchod a gastronómia. To však neznamená dobré zdravie týchto sektorov – práve naopak, v ročnom porovnaní patria k tým, ktoré stratili najviac pracovných miest. Trvalejší rast vykazuje sektor starostlivosti a zdravotníctva.
Pri celkovom pohľade na vývoj trhu práce za uplynulý rok, najmä jeho koniec, možno zhrnúť viacero pesimistických pozorovaní:
- Existuje konsenzus, že trh práce ostáva relatívne silný – napriek tomu je nezamestnanosť najvyššia za takmer 10 rokov (okrem obdobia COVIDu).
- Ani tieto odhady však nezachytávajú realitu, keďže rozšírená práca na čiastočný úväzok síce prináša príjem, ale neumožňuje samostatné fungovanie.
- Situácia mladých na trhu práce sa mení z problémovej na dramatickú.
- Trendy zamestnanosti odrážajú starnutie populácie v USA – rastie význam sektora zdravotníctva a starostlivosti.
- Súčasná trajektória sadzieb nezohľadňuje skutočný stav trhu práce. Manévrovací priestor Fedu sa zužuje v dôsledku proinflačných iniciatív prezidentovej administratívy (napr. clá) a vplyvu umelej inteligencie na pracovný trh.
