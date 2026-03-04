Silné služby podľa ISM: aktivita rástla najviac od roku 2022

- ISM Services Index: 56,1
- Očakávania: prekonalo všetky projekcie v prieskume Bloombergu (medián 53,5)
- Predchádzajúce: 53,8
- Nové objednávky: 58,6
- Aktivita v podnikaní: 51,8
- Zamestnanosť: 51,8
- Zaplatené ceny: 63
Komentár
Americký sektor služieb sa vo februári rozšíril najrýchlejším tempom od polovice roka 2022, a to vďaka skoku v nových objednávkach a robustnej aktivite. Hlavný index vzrástol na 56,1 a výrazne prekonal všetky projekcie ekonómov. Dáta podčiarkujú plošné zrýchlenie najväčšieho segmentu americkej ekonomiky a boli zaznamenané krátko pred americko-izraelskými údermi na Irán.
Kľúčovým záverom správy je rozdiel medzi výrobou a službami z pohľadu inflácie. Kým prieskum ISM vo výrobe nedávno ukázal, že ceny vstupov rástli najrýchlejším tempom od roku 2022, v službách inflačné tlaky naopak ochladli. Index zaplatených cien klesol na takmer ročné minimum. Toto ochladenie prichádza napriek masívnemu, bezprecedentnému skoku o 11,9 bodu pri nedokončených objednávkach, ktoré dosiahli štvorročné maximum.
Výraznú silu ukázal aj trh práce. Zamestnanosť v službách rástla zdravým tempom, čo potvrdili aj samostatné dáta ADP, podľa ktorých americké firmy vo februári pridali 63 tis. pracovných miest, čo je najvyšší mesačný prírastok od júla. Rast hlásilo 14 z 18 odvetví služieb, na čele s ťažbou, informačným sektorom a nehnuteľnosťami.
Napriek tomu zostáva firemný sentiment opatrný pre vonkajšie faktory. Komentáre z odvetví zdôrazňujú, že hoci je súčasná situácia solídna, dlhodobé investície tlmia „významné neznáme riziká“ spojené s možnými krokmi americkej vlády v oblasti ciel. Ťažobný a poľnohospodársky sektor navyše uvádza, že volatilita ciel a meniace sa obchodné dohody už citeľne ovplyvňujú nákupné operácie a náklady na dovoz.
