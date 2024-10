Čo očakávať od rozhodnutia BOJ❓

Holubičie zníženie sadzieb v USA otriaslo náladou v globálnej ekonomike. Zatiaľ čo peňažné trhy spravodlivo vsádzali na rozhodnejšie zníženie o 50 bázických bodov, ekonómovia oslovení v prieskume pre agentúru Bloomberg sa ocitli proti všetkým predpokladom a v drvivej väčšine sa rozhodli pre štandardných 25 bázických bodov. Po čiastočnom uvoľnení napätia v Spojených štátoch sa všetky oči upierajú na Bank of Japan, ktorá má zajtra oznámiť svoju politiku.

Čo očakávať od BoJ?

Všeobecne sa očakáva, že Bank of Japan ponechá svoju základnú úrokovú sadzbu nezmenenú, pričom cieľová sadzba zostane na súčasnej úrovni 0,25 %. Peňažný trh je v súčasnosti presvedčený, že BoJ zostane pri svojich súčasných sadzbách, čo neponecháva takmer žiadny priestor na akýkoľvek pohyb v politike.

Peňažné trhy odhadujú pravdepodobnosť zníženia sadzieb na 1 %, čo prakticky naznačuje, že na najbližšom zasadnutí nedôjde k žiadnej zmene politiky. Zdroj: xStation5

Nie príliš jastrabí Ueda

Nedávne neočakávané zvýšenie sadzieb v Japonsku vyvolalo na finančných trhoch rozsiahle znepokojenie v dôsledku prudkého obratu v smerovaní menovej politiky v Japonsku a USA. Zatiaľ čo júlové údaje z oblasti práce vyvíjali výrazný tlak na Fed, aby agresívnejšie znižoval úrokové sadzby, Ueda z BoJ zdôraznil pripravenosť centrálnej banky zvýšiť úrokové sadzby, ak bude inflácia naďalej rásť. Napriek tomu, že CPI za júl mierne prekonal očakávania (2,9 %, očak.: 2,7 %, predošlé: 2,8 %), však panuje pevný konsenzus, že BoJ prípadné úpravy odloží ďalej do roka, keďže najprv chce vidieť účinky nedávneho zvýšenia sadzieb o 0,15 bp.

Úroková sadzba v Japonsku je na 16-ročnom maxime. Menová politika BoJ už znížila infláciu z nedávnych maxím, pričom nadchádzajúce údaje o CPI zostávajú kľúčové pre ďalšie úpravy politiky. Zdroj: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

V súčasnosti trh predpokladá, že BoJ v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýši úrokové sadzby o 22 bázických bodov. To znamená, že efektívne úrokové sadzby zostanú v najbližšom období na úrovni 0,25 %. To by mohlo v dlhodobom horizonte viesť k obnoveniu tlaku na pokles jenu voči bankám (a menám, ktoré zastupujú), ktoré udržiavajú "jastrabiu" politiku. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

USDJPY rastie napriek zníženiu Fedu o 50 bb

Tlmené očakávania voči politike BoJ pomohli doláru k zisku voči jenu, pričom sa zhodnotil voči všetkým ostatným hlavným menám. Mohli by sme očakávať potenciálnu reverziu okolo kurzu 143 - 143,100, keď rozhodnutie japonskej centrálnej banky doznie a údaje o CPI určia náladu na nadchádzajúci mesiac.

Z technického hľadiska však pár USDJPY nepretržite zostáva v dynamickom klesajúcom trende, o čom svedčia smerom nadol vychýlené kĺzavé priemery. Zdroj: xStation5