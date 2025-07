Graf dňa - US500 (24.07.2025)

S&P 500 dosahuje nové rekordné maximá na pozadí robustných ziskov a obchodného optimizmu

Dňa 23. júla 2025 dosiahol index S&P 500 nové historické maximum, pričom seansu ukončil so ziskom 0,78 % a uzavrel na úrovni 6 358,91 bodu. Futures kontrakty na tento index zaznamenali ešte výraznejšie zisky, k čomu prispeli vysoké zisky spoločnosti Alphabet. Od začiatku roka vzrástol index S&P 500 o viac ako 8 %, pričom od svojho aprílového minima zaznamenal výrazný nárast o viac ako 32 %. Okrem dobrých podnikových výsledkov optimizmus na trhu podporuje aj očakávanie nových obchodných dohôd medzi USA a ich kľúčovými obchodnými partnermi. Včera bola oznámená dohoda s Japonskom, ktorá stanovuje 15 % clo na japonské výrobky. Podľa špekulácií by sa podobná colná sadzba mohla uplatňovať aj na tovar z Európskej únie.

K rastu indexu S&P 500 prispeli predovšetkým významné spoločnosti, ako napríklad Nvidia, ktorá si pripísala viac ako 2 % a upevnila svoju trhovú kapitalizáciu nad úrovňou 4 biliónov USD. Výrazný rast o 1,2 % zaznamenala aj spoločnosť Meta, zatiaľ čo Broadcom si polepšil o 1,8 %. Farmaceutický gigant Eli Lilly stúpol o takmer 3 %. Výrazné zisky zaznamenali aj spoločnosti Oracle, ExxonMobil a Home Depot.

Silné výsledky spoločnosti Alphabet podporili rast US500

Po zatvorení trhu spoločnosť Alphabet, materská spoločnosť Google, zverejnila svoje hospodárske výsledky za druhý štvrťrok 2025, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov:

Tržby: 96,4 miliardy USD (medziročný nárast o 14 %, čo prekonalo prognózu 94 miliárd USD)

96,4 miliardy USD (medziročný nárast o 14 %, čo prekonalo prognózu 94 miliárd USD) Zisk na akciu (EPS): 2,31 USD (v porovnaní s očakávanými 2,18 USD)

2,31 USD (v porovnaní s očakávanými 2,18 USD) Segment Google Cloud: Tržby medziročne vzrástli o 32 % na 13,6 miliardy USD.

Tržby medziročne vzrástli o 32 % na 13,6 miliardy USD. Segmenty vyhľadávania a reklamy: Jednoznačne prekonali očakávania trhu

Hviezdne výsledky spoločnosti Alphabet boli hlavným katalyzátorom rastu po skončení seansy a celkového pozitívneho sentimentu v celom technologickom sektore. Spoločnosť Alphabet tiež oznámila výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov na 85 miliárd USD s cieľom reagovať na rastúci dopyt po cloudových službách, ktorý je spôsobený pokrokom v oblasti umelej inteligencie. Hoci vysoké výdavky si zaslúžia pozornosť, silný rast príjmov z cloudových služieb toto strategické smerovanie spoločnosti ospravedlňuje.

Upúta Intel pozornosť investorov?

Dnes sa pozornosť investorov presunie na zverejnenie výsledkov spoločnosti Intel za druhý štvrťrok 2025. Predchádzajúce výsledky spoločnosti naznačili mierne tržby a zníženú ziskovosť, hoci so známkami zlepšenia v kľúčových segmentoch, ako sú dátové centrá a zlievarenské operácie. Investori budú najmä pozorne sledovať:

Momentum v segmente dátových centier

Pokrok v oblasti zlievarenstva (výroba čipov pre iné spoločnosti)

(výroba čipov pre iné spoločnosti) Ziskovosť a výhľad rastu v súvislosti s umelou inteligenciou

US500 sa definitívne vymanil z konsolidačného vzorca, ktorý sa začal 4. júla, hoci k výraznejšiemu prelomeniu došlo 17. júla. Je pozoruhodné, že predchádzajúca konsolidácia v júni viedla k približne 4-percentnému nárastu, čo znamená posun o takmer 300 bodov. Ak by sa tento vzorec zopakoval, cieľom pre US500 by bolo približne 6600 bodov, čo by zostalo v súlade s rastovým trendovým kanálom. Podpora sa naďalej pozoruje na 25-periodovom jednoduchom kĺzavom priemere (SMA).