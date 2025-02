Coinbase oznámila, že SEC plánuje stiahnuť žalobu

Americká kryptomenová burza Coinbase Global Inc. oznámila, že Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) súhlasila s ukončením súdneho sporu, ktorý burzu obviňoval z prevádzkovania nelegálnej burzy. Rozhodnutie však stále podlieha schváleniu komisármi SEC.

Zmena prístupu SEC

Tento krok je ďalším signálom zmeny politiky SEC v porovnaní s obdobím, keď komisiu viedol Gary Gensler. Ten bol kritizovaný za svoj prísny prístup k regulácii kryptomenového sektora prostredníctvom právnych krokov. Minulý týždeň SEC taktiež požiadala o pozastavenie podobného prípadu proti Binance, čo súvisí s vývojom novej regulácie digitálnych aktív pod administratívou prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ku kryptomenám priateľskejší.

Coinbase môže rozšíriť svoju ponuku

Prípad proti Coinbase bude zamietnutý s predsudkom, čo znamená, že komisia nemôže podať obdobnú žalobu znova. Podľa hlavného právneho riaditeľa Paula Grewala tento výsledok umožní Coinbase rozšíriť svoju ponuku tokenov a zamerať sa na vývoj nových produktov.

Posilňujúca sa pozícia Coinbase

Coinbase sa v poslednom období aktívne zapája do politickej scény, keď podporuje pro-krypto kandidátov a investovala milióny dolárov do politických akcií. Spoločnosť taktiež venovala 1 milión dolárov na inauguračný výbor Donalda Trumpa a vymenovala Chrisa LaCivitu, bývalého spolukampaňového manažéra Trumpovej prezidentskej kampane, do svojho globálneho poradného zboru.

Coinbase taktiež oznámila vynikajúce finančné výsledky za posledný štvrťrok, keď sa jej príjmy zdvojnásobili a zisky prekonali očakávania analytikov. Tento rast je pripisovaný obnovenému optimizmu okolo kryptomien v čase, keď sa očakávajú priaznivejšie regulácie.

Budúcnosť regulácie kryptomien

V súčasnosti sa Coinbase a ďalšie kryptomenové firmy snažia spolupracovať s Kongresom a regulátormi na vytvorení jasných pravidiel pre stablecoiny a trh digitálnych aktív. Coinbase stále čelí niekoľkým ďalším právnym sporom, no dúfa, že ich čoskoro vyrieši.