PayPal ponecháva výhľad na rok 2025 napriek silným výsledkom za 1. štvrťrok 2025 📊

PayPal (PYPL.US) zverejnil solídne výsledky za 1. štvrťrok 2025. Silný štart roka z hľadiska výkonnosti podporil akcie spoločnosti, ktoré dnes rastú o viac než 2 %. Napriek tomu sa vedenie rozhodlo nezmeniť celoročný výhľad na rok 2025 vzhľadom na neistotu ohľadom ciel a dopadov súčasnej vládnej politiky na spotrebiteľskú silu. To naznačuje, že ak by sa otázka ciel vyriešila v prospech spoločnosti, PayPal by mohol v celoročných výsledkoch prekonať aktuálne očakávania.

PayPal dnes prerazil nad úroveň 65 USD, čím opustil konsolidačné pásmo, ktoré predchádzalo „Dňu oslobodenia,“ a úplne tak vymazal straty spôsobené správami o odvetných clách.

Zdroj: xStation

Spoločnosť vykázala tržby vo výške 7,79 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 1,2 %. Z pohľadu predaja však ide o mierne sklamanie v porovnaní s očakávaniami na úrovni 7,85 miliardy USD.

Napriek tomu PayPal zaznamenal vyšší upravený prevádzkový zisk, ktorý vzrástol na 1,62 miliardy USD (+16 % r/r), čím prekonal očakávania trhu na úrovni 1,5 miliardy USD. Spoločnosť tiež oznámila najvyšší čistý zisk od 4. štvrťroka 2023 vo výške 1,29 miliardy USD, čo predstavuje upravený zisk na akciu vo výške 1,33 USD (oproti odhadu 1,16 USD).

Počet aktívnych používateľov vzrástol na 436 miliónov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,1 %.

Silné výsledky za 1. štvrťrok 2025 neviedli spoločnosť k úprave celoročného výhľadu. PayPal naďalej očakáva upravený zisk na akciu v rozmedzí 4,95–5,10 USD, voľný peňažný tok vo výške 6–7 miliárd USD a kapitálové výdavky približne 1 miliardu USD. Všetky tieto údaje zostávajú v súlade s konsenzom trhu.

FINANČNÉ VÝSLEDKY 1Q25

– Upravený zisk na akciu: 1,33 USD vs. 1,08 USD pred rokom, odhad: 1,16 USD

– Celkový objem platieb: 417,21 miliardy USD (+3,3 % r/r), odhad: 419,23 miliardy USD

– Objem platieb cez Venmo: 75,94 miliardy USD (+9,6 % r/r), odhad: 75,54 miliardy USD

– Hrubý zisk z transakcií: 3,72 miliardy USD (+7,4 % r/r), odhad: 3,62 miliardy USD

– Aktívne zákaznícke účty: 436 miliónov (+2,1 % r/r), odhad: 434,02 milióna

– Celkové tržby: 7,79 miliardy USD (+1,2 % r/r), odhad: 7,85 miliardy USD

– Tržby z transakcií: 7,02 miliardy USD (−0,3 % r/r), odhad: 7,15 miliardy USD

– Tržby v USA: 4,46 miliardy USD vs. 4,47 miliardy USD pred rokom, odhad: 4,5 miliardy USD

– Medzinárodné tržby: 3,33 miliardy USD (+3 % r/r), odhad: 3,37 miliardy USD

– Upravený prevádzkový zisk: 1,62 miliardy USD (+16 % r/r), odhad: 1,5 miliardy USD

– Upravená prevádzková marža: 20,7 % vs. 18,2 % pred rokom, odhad: 19,8 %

– Upravený voľný peňažný tok: 1,38 miliardy USD (−26 % r/r)

