ConocoPhillips plánuje úspory v hodnote miliárd ​​​​​​​

- ConocoPhillips plánuje v roku 2026 ušetriť 1 miliardu USD na nákladoch.
- Zisky za štvrtý štvrťrok nedosiahli očakávania kvôli slabým cenám ropy (Brent -11,3 %, realizovaná cena -19 %).
- Produkcia vzrástla na 2,32 milióna boepd medziročne, ale to nestačilo na kompenzovanie poklesu tržieb.
- Spoločnosť pokračuje v reštrukturalizácii a prepúšťaní s cieľom zvýšiť kapitálovú efektívnosť.
- ConocoPhillips plánuje v roku 2026 ušetriť 1 miliardu USD na nákladoch.
- Zisky za štvrtý štvrťrok nedosiahli očakávania kvôli slabým cenám ropy (Brent -11,3 %, realizovaná cena -19 %).
- Produkcia vzrástla na 2,32 milióna boepd medziročne, ale to nestačilo na kompenzovanie poklesu tržieb.
- Spoločnosť pokračuje v reštrukturalizácii a prepúšťaní s cieľom zvýšiť kapitálovú efektívnosť.
ConocoPhillips, najväčší nezávislý producent ropy a zemného plynu v USA, oznámil, že v roku 2026 plánuje znížiť kapitálové a prevádzkové náklady o 1 miliardu USD. Tento krok prichádza po tom, čo spoločnosť v štvrtom kvartáli 2025 nesplnila očakávania Wall Streetu kvôli nižším cenám ropy.
Počas sledovaného obdobia bola priemerná cena ropy Brent 63,13 libry za barel, čo je o 11,3 % menej ako v rovnakom období pred rokom. Napriek medziročnému nárastu ťažby z 2,18 na 2,32 milióna barelov ropného ekvivalentu za deň (boepd) sa spoločnosti nepodarilo dosiahnuť vyššie zisky kvôli poklesu cien energie.
Generálny riaditeľ Ryan Lance uviedol, že plán úspory nákladov vychádza zo synergií v hodnote viac ako 1 miliardy USD, ktoré spoločnosť dosiahla po integrácii spoločnosti Marathon Oil, ktorú v roku 2024 získala za 22,5 miliardy USD. Spoločnosť sa teraz zameriava na vyššiu kapitálovú efektívnosť a udržateľný rast.
Počas tohto štvrťroka dosiahla spoločnosť priemernú realizovanú cenu 42,46 libry za barel ropného ekvivalentu, čo predstavuje 19 % pokles oproti predchádzajúcemu roku. Tento vývoj núti spoločnosť a jej konkurentov znižovať investície, redukovať počet zamestnancov a obmedzovať výrobu. Spoločnosť ConocoPhillips v roku 2025 oznámila, že v rámci širšej reštrukturalizácie prepustí 20 – 25 % svojich zamestnancov.
Pre rok 2026 spoločnosť očakáva, že produkcia sa bude pohybovať v rozmedzí 2,33 až 2,36 milióna barelov ekvivalentu ropy za deň, kapitálové výdavky približne 12 miliárd USD a upravené prevádzkové náklady 10,2 miliardy USD.
Napriek vyššej produkcii a úsporám spoločnosť vykázala upravený zisk 1,02 USD na akciu, zatiaľ čo trh očakával 1,11 USD, podľa údajov LSEG.
Graf COP.US (D1)
Akcie spoločnosti ConocoPhillips zaznamenali v posledných týždňoch významný rastový impulz. Akcie sa v súčasnosti obchodujú za 108,04 GBP, čo predstavuje nové krátkodobé maximum. Zároveň sa cena výrazne vzdialila od kĺzavých priemerov – EMA 50 je na úrovni 96,62 GBP a SMA 100 na úrovni 93,00 GBP – čo potvrdzuje silný býčí trend. RSI je na úrovni 65,7, čo signalizuje silný záujem o nákup, ale zatiaľ nie je v prekúpenej zóne, čo ponecháva priestor pre ďalší rast. Technická situácia preto potvrdzuje dôveru investorov v scenár rastu. Prekonanie úrovne 108 USD otvára priestor pre potenciálne testovanie psychologickej hranice 110 USD, pričom prvá dôležitá podpora leží pri priemere EMA 50 okolo 96,60 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
✅Výsledky Amazonu: Zmiešané výsledky, akcie oslabujú o 10 %
🔴Živé komentáre od XTB: Mini odstávka v USA spôsobuje výpadok makroekonomických údajov
Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora
Trhové zhrnutie: Európske indexy sa pokúšajú o odraz po rekordnom výpredaji na Wall Street 🔨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.