Dáva augustová správa o CPI Fedu zelenú na zníženie úrokových sadzieb? 🔎

Dnes boli zverejnené údaje o inflácii v USA. Augustová inflácia bola v prípade celkového ukazovateľa pomerne optimistická (2,5 % medziročne, pod očakávanou hodnotou 2,6 % medziročne). Ukazovateľ jadrovej inflácie však trhy prekvapil negatívne. Hoci medziročná miera inflácie bola v súlade s očakávaniami na úrovni 3,2 % medziročne, medzimesačná zmena bola mierne vyššia (0,3 % medzimesačne), než sa očakávalo (0,2 % medzimesačne).

Počas uplynulých dvoch týždňov trh špekuloval, či Fed na svojom zasadaní 18. septembra zníži úrokové sadzby o 25 alebo 50 bázických bodov. V súčasnosti sa zdá, že údaje naznačujú menšie zníženie sadzieb. V prvotnej reakcii po zverejnení údajov dolárový index prudko posilnil a EURUSD nakrátko otestoval úroveň 1,1000. Zaznamenali sme výrazný nárast výnosov dlhopisov a na akciovom trhu prevládol výpredaj. V súčasnosti existuje len 15 až 17 % šanca na zníženie sadzieb o 50 bázických bodov, pričom týždeň pred zverejnením údajov z trhu práce to bolo približne 50 %.

Tento rok trh stále oceňuje šancu na zníženie sadzieb Fedu o 100 bázických bodov, takže zníženie je veľmi aktuálne. Napriek zdaniu môžu byť údaje členmi FOMC prijaté pozitívne vzhľadom na dynamiku jednotlivých zložiek spotrebného koša. Pozývame vás na podrobnú analýzu správy založenú na najnovších údajoch.

Celková a jádrová inflácia

Prečo zostáva jadrová inflácia vysoká?

Ak sa bližšie pozrieme na podrobné zložky inflácie, vidíme, že mnohé zložky zostali v deflácii. Najväčšou a prakticky jedinou zložkou, ktorá zostala vysoká, je nájomné za bývanie. Práve neočakávaný nárast v tomto sektore spôsobil oživenie jadrovej inflácie. V prípade jadrovej inflácie boli ceny nájomného bývania čiastočne kompenzované negatívnou dynamikou cien energií.

Ceny nájomného bývania sa na 2,5 % náraste indexu spotrebiteľských cien podieľali až 1,9 %. Nemenej významným prispievateľom boli ceny dopravných služieb, ktoré ku konečnému celkovému indexu spotrebiteľských cien pridali ďalších 0,5 %.



Mierne sa zvýšili aj ceny prístreškov. Vysoká korelácia s údajmi o cenách domov Case Shillera však naznačuje, že dnešný údaj je pravdepodobne jednorazovou odchýlkou od dlhodobého klesajúceho trendu.

Zachránila správu ropa?

Ceny ropy počas augusta prudko klesli a obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu si tento pokles udržali aj v septembri. Ceny energií znížili infláciu celkovo o 0,37 %. Na základe údajov v nasledujúcom grafe možno konštatovať, že pokles cien ropy pokračuje, čo znamená stále lacnejšie pohonné látky.

Ako mohol Fed správu prijať?

Správa by mohla pre Fed dopadnúť relatívne dobre. Jadrová inflácia síce sklamala, ale jej základom nie sú široké služby, ako tomu bolo doteraz, ale predovšetkým ceny nájomného bývania. Tento sektor inflačného koša nesúvisí s dopytovou stranou a v porovnaní s ostatnými segmentmi výrazne zaostáva. Pritom silná deflácia v službách plus deflačné tlaky v cenách pohonných hmôt dávajú Fedu plnú zelenú na to, aby na budúci týždeň začal uvoľňovať menovú politiku. Zníženie bude s najväčšou pravdepodobnosťou predstavovať 25 bázických bodov, čo je v súlade s doterajšou transparentnou komunikáciou Fedu.