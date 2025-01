DE40 dosahuje nové historické maximum 📈

Európske indexy zmazali straty zo začiatku mesiaca a dosahujú nové maximá 🔔

Európske trhy zažívajú silnú prvú polovicu týždňa, ktorá naberá na sile, keďže obavy investorov z prvých ekonomických rozhodnutí Trumpovej administratívy sa zmierňujú. Hoci nový americký prezident zdôrazňuje, že clá sa budú vzťahovať aj na EÚ, záväzné rozhodnutia sa zatiaľ týkajú len revízie obchodnej politiky.

Táto situácia podporuje európske indexy, ktoré tento týždeň pokračujú v raste na čele s nemeckým DAXom. Samotný index STOXX Europe 600 vzrástol tento týždeň o 2,7 % a dosiahol nové historické maximum (ATH). Od začiatku roka 2025 sa hodnota indexu zvýšila už o 4,2 %.

Stojí za zmienku, že takéto pohyby vystavujú európske trhy potenciálnym rizikám, ak sa naplní scenár silných ciel - scenár, ktorý investori ocenili v prvej polovici januára. Vzhľadom na štruktúru obchodu medzi EÚ a USA by 10 % clo mohlo spôsobiť 30 % pokles vývozu, zatiaľ čo 25 % clo by podľa odhadov agentúry Bloomberg mohlo spôsobiť pokles vývozu až o 70 %. To by ovplyvnilo HDP EÚ o 0,7 % až 1,5 %.

Zavedenie ciel by najviac zasiahlo nemeckú ekonomiku, pričom najvýraznejšie účinky by sa prejavili koncom roka. V nasledujúcich štvrťrokoch by sa účinok ciel mohol zmierniť nahradením výrobkov dovážaných z USA, čo by EÚ umožnilo reagovať vlastnými clami. Tento výhľad v súčasnosti podporuje viditeľný rast nemeckého trhu, ktorý ťaží zo zníženej pravdepodobnosti ciel v porovnaní s postavením na trhu pred zavedením cla.

Vplyv 25 % cla na HDP podľa krajín. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Situácia v indexe DAX

Index DAX dnes vzrástol o 0,82 % na 21 400 bodov a dosiahol nové rekordné hodnoty. Od začiatku roka si DAX pripísal celkovo 6,44 %, čím sa vymanil z úrovní okolo 20 000 bodov. Za posledný rok zaznamenal index podobné alebo vyššie zisky 16-krát. V nasledujúci deň 10-krát vzrástol, čo predstavuje priemerný nárast o 0,54 %, a 6-krát klesol, čo predstavuje priemerný pokles o 0,83 %.

Medzi najväčšie zisky patria spoločnosti Adidas (ADS.DE) a Siemens Energy (ENR.DE), ktoré vzrástli o 6,55 %, resp. 7,70 %. Naopak najväčšími porazenými v rámci indexu DE40 sú dnes spoločnosti Bayer (BAYN.DE) a Zalando (ZAL.DE), ktoré klesli o 2,50 %, resp. 1,90 %. K dnešným ziskom prispieva celkovo 24 spoločností, zatiaľ čo zvyšných 16 zaznamenáva mierny pokles.

Z fundamentálneho hľadiska zostáva ocenenie nemeckých spoločností výrazne nižšie ako ocenenie amerických akcií v indexe S&P 500. Nie sú však ani na nízkych úrovniach. Index DAX sa obchoduje pri pomere ceny k zisku (PE) 17,8 a pri odhadovanom zisku na nadchádzajúci rok 16,1. Na porovnanie, americké spoločnosti v indexe S&P 500 sa v súčasnosti obchodujú pri pomere PE približne 28 až 29. Dividendový výnos indexu DAX za posledných 12 mesiacov dosahuje 2,63 %.

