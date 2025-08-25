Graf dňa: USDIDX (25.08.2025)

Index amerického dolára (USDIDX) vymazal svoje zisky zo začiatku ázijskej seansy (aktuálne: +0,05 %), čo signalizuje pretrvávajúci tlak na pokles po piatkovom miernom prejave predsedu Fedu Jeromea Powella v Jackson Hole (v tom čase: -1 %). Na druhej strane, peňažný trh zmiernil svoje nadšenie a mierne znížil očakávania týkajúce sa zníženia sadzieb v USA.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Krátky prelom USDIDX nad 10- a 30-periodné EMA (žltá a svetlofialová) bol prerušený po Powellových vyjadreniach z minulého piatku, ktoré naznačovali návrat k znižovaniu sadzieb v USA. Zisky sa zastavili na úrovni Fibonacciho retracementu 38,2 % a potom sa obrátili smerom k úrovni 78,6 %, čo slúžilo ako kľúčová podpora. Zdroj: xStation5
Čo dnes hýbe USDIDX?
-
Počas svojho prejavu v Jackson Hole Jerome Powell otvoril dvere zníženiu sadzieb v USA a zdôraznil posuny v rovnováhe rizík pre menovú politiku. Podľa Powella riziko slabšieho trhu práce rastie, ako naznačujú nedávne údaje o zamestnanosti (NFP), najmä výrazné revízie smerom nadol z posledných mesiacov. Hlavným rizikovým faktorom je spomalenie tempa prijímania zamestnancov a dlhšie obdobie hľadania práce, čo by sa v prípade spomalenia mohlo ľahko zmeniť na vyššiu nezamestnanosť.
-
Výnosy amerických štátnych dlhopisov mierne rastú: 2-ročné vzrástli o 1 bázický bod na 3,71 % a 10-ročné o 2 bázické body na 4,27 %. Korekcia je mierna v porovnaní s piatkovým prudkým poklesom 2-ročných dlhopisov citlivých na úrokové sadzby (v tom čase -10 bázických bodov), hoci sa táto reakcia trhu zdá byť trochu prehnaná vzhľadom na rozsah možných výsledkov na ďalšom zasadnutí FOMC.
-
Očakávania ochladzovania sú viditeľné aj na peňažnom trhu. Úrokové swapy znížili implikovanú pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb o 25 bázických bodov v septembri na 85 % (z približne 90 % v piatok), zatiaľ čo rozhodnutie FOMC bude závisieť od série údajov (PCE, NFP), ktoré budú zverejnené pred 16. – 17. septembrom. Aj keď jadrová inflácia PCE (konsenzus: 2,9 % medziročne), preferovaný ukazovateľ Fedu, nebude teplejšia, ako sa očakávalo, septembrové zníženie by stále mohlo mať jastrabí tón. Inými slovami, jednorazové zníženie o 25 bázických bodov by slúžilo ako poistenie proti rastúcim rizikám na trhu práce, ale nemusí nevyhnutne signalizovať začiatok širšieho cyklu uvoľňovania v roku 2025.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.