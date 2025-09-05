DE40: Porsche sa lúči s DAX, nemecký priemysel oslabuje

Dnešná seansa na nemeckom akciovom trhu sa niesla v znamení výrazných zmien v zložení indexu DAX. Najväčšou udalosťou bolo oznámenie, že spoločnosť Porsche AG opustí benchmark už po troch rokoch od vstupu na burzu. Spoločnosť zápasila s kombináciou amerických ciel, slabnúceho dopytu po elektromobiloch a klesajúceho predaja v Číne. v súčasnosti väčšina európskych indexov zaznamenáva minimálne zisky. Lídrami rastu sú v súčasnosti NED25 a AUT20 s prírastkami okolo 0,2 %. ITA40 a SPA35 strácajú približne 0,1 %. DE40 zostáva blízko otváracích úrovní.
Zároveň bola badateľná aktivita investičných analytikov. Mercedes-Benz dostal pozitívne odporúčanie „outperform“ s potenciálom rastu 13 % a Heidelberg Materials dostal od Goldman Sachs odporúčanie „buy“ s ešte väčším potenciálom, ktorý dosahuje 26 %.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
To ukazuje, ako silno makroekonomické a geopolitické prostredie ovplyvňuje aj najprestížnejšie automobilky. Z indexu DAX bude vyradená aj spoločnosť Sartorius AG a ich miesto zaujmú spoločnosti GEA Group a Scout24 - obe spoločnosti v posledných mesiacoch jednoznačne získali na hodnote.
Makroekonomické údaje:
Dnes zverejnené údaje ukázali pokles nových priemyselných objednávok v Nemecku tretí mesiac po sebe. To naznačuje, že obavy o stav nemeckej ekonomiky sú oprávnené.
Továrenské objednávky M/M
- Zverejnené: -2,9 % (očakávania: 0,4 % Predchádzajúce: -0,2 %)
Továrenské objednávky r/r
- Zverejnené: -3,4 % (predchádzajúce: 1,7 %)
Údaje o maloobchodných tržbách zo Spojeného kráľovstva dosiahli o niečo lepšie výsledky, čo môže naznačovať, že stav britského spotrebiteľa ešte nie je taký zlý, ako sa niektorí analytici domnievajú.
Maloobchodné tržby v r/r:
- Zverejnené: 1,1 % (očakávania: 1,2 % Predchádzajúce: 0,9 %)
Maloobchodné tržby v m/m:
- Zverejnené: 0,6 % (očakávania: 0,2 % Predchádzajúce: -0,3 %)
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation
Cena technicky bránila silnú úroveň podpory na úrovni FIBO 38,2, ktorú navyše posilnil priemer EMA100. Cena sa rýchlo odrazila od rezistencie a vrátila sa nad poslednú trendovú líniu, kde momentálne zotrváva. Aby sa cena opäť ocitla v blízkosti maxím a hornej hranice trendového kanála, musí najprv prekonať zónu okolo FIBO 23,6, kde sa nachádza aj priemer EMA50. Túto rezistenciu ďalej posilňuje séria lokálnych cenových miním z posledných mesiacov.
Správy o spoločnosti:
Porsche AG (PAH3.DE) - prestížna nemecká značka športových automobilov po necelých troch rokoch pôsobenia opúšťa DAX - rozhodnutie je dôsledkom troch revízií prognóz smerom nadol a tlaku amerických ciel na autá z Európy. Spoločnosť v priebehu roka stratila 33 % hodnoty.
Mercedes-Benz (MBG.DE) - CICC udelila spoločnosti odporúčanie „outperform“ s cieľovou cenou 60 EUR, čo znamená potenciálny nárast ceny akcií o 13 %. Spoločnosť pri otvorení vzrástla o 1 %.
Heidelberg Materials (HEI.DE) - Goldman Sachs iniciovala odporúčanie „kúpiť“ s cieľovou cenou 240 EUR, čo naznačuje 26 % nárast oproti súčasnej cene. Spoločnosť pri otvorení vzrástla o 0,5 %.
E.On (EOAN.DE) - predal českú spoločnosť Gas Distribution spoločnosti GasNet.
Sartorius AG (SRT.DE) - tiež opúšťa DAX, ale cena akcií spoločnosti dnes v predburzovom obchodovaní vzrástla o 2,2 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.