Krypto noviny: Bitcoin sa vďaka optimizmu na Wall Streetu opäť vyšplhal nad hranicu 90 000 USD📈

Kryptomeny sa na začiatku pondelňajšej seansy postupne zotavujú. Víkend nepriniesol kaskádový výpredaj po piatkovom poklese, ktorý stlačil cenu bitcoinu na úroveň okolo 87 000 USD. Dopyt sa pomaly obnovuje vďaka pozitívnej nálade na Wall Street a slabšiemu doláru. Za posledných päť týždňov zaznamenali ETF fondy bitcoinu odlev viac ako 2,7 miliardy USD. Minulý štvrtok opustilo iShares Bitcoin Trust (IBIT) spoločnosti BlackRock 113 miliónov USD, zatiaľ čo v piatok dosiahli prílevy niečo málo cez 50 miliónov USD. Bol to zároveň šiesty týždeň po sebe, kedy boli čisté toky negatívne.
Bitcoin (D1, H1)
Cena Bitcoinu sa dnes po výraznom poklese opäť zotavuje a graf vytvára čoraz vyššie minimá, čo môže naznačovať pokus o návrat k rastovému trendu. Kľúčové úrovne odporu sa momentálne pohybujú okolo 93 000 USD a 100 000 USD, kde sa nachádza aj EMA50 (oranžová čiara).
Pri pohľade na oveľa kratší časový rámec môžeme byť svedkami počiatočných fáz ďalšieho vlajkového vzoru. Stojí však za zmienku, že na rozdiel od predchádzajúcich dvoch vlajok sa tentoraz cena podarilo po tretíkrát dostať nad hodinovú EMA50 – predtým tento kĺzavý priemer pôsobil ako rezistencia. Ak bude vzostupný pohyb pokračovať smerom k 93–94 tis. USD, nemožno vylúčiť zrýchlený rast smerom k 100 tis. USD. Na druhej strane, pokles pod 90 000 USD by otvoril dvere medvediemu scenáru, ktorý je základným očakávaním pre tento typ formácie.
Aktivita bitcoinových ETF
Ethereum (D1)
Ethereum stúpa nad 3 150 USD, ale stále sa obchoduje takmer o 50 % pod svojimi historickými maximami z októbra. Indikátory MACD a RSI naznačujú potenciálny býčí moment z aktuálnych úrovní. Pokles pod 2 850 USD by mohol otvoriť cestu k hlbšiemu poklesu a testovaniu úrovne 2 600 USD.
Dáta v blockchainu
Dáta v blockchainu ukazujú dve významné úrovne podpory: okolo 88 000 USD (priemerná nákupná cena BTC aktívnymi investormi) a 81 000 USD (priemerná trhová cena všetkých bitcoinov v obehu).
Takzvaný indikátor živosti meria vzťah medzi výdavkami na bitcoiny a ich dlhodobým držaním – stúpa, keď BTC cirkulujú aktívnejšie, a klesá, keď sa investori rozhodnú akumulovať namiesto predaja.
- Tento ukazovateľ sa zvyčajne zvyšuje počas býčích trhov, keďže viac bitcoinov mení majiteľov za vyššie ceny, čo odzrkadľuje prílev nového kapitálu.
- Keď dopyt oslabuje, dynamika živosti sa spomaľuje a indikátor klesá. Môžeme ho považovať za akýsi dlhodobý kĺzavý priemer aktivity v reťazci.
- V súčasnosti živostnosť stúpa napriek nižším cenám bitcoinu, čo naznačuje silný, pretrvávajúci dopyt po spotových BTC, ktorý sa zatiaľ neodzrkadľuje v cenovom vývoji.
- Hoci indikátor nie je priamym signálom trhu (zvyčajne zaostáva za cenou), jeho dynamika zostáva pozitívna. Veľké, neznáme subjekty jasne podnikajú kroky na trhu – aj keď to zatiaľ nie je viditeľné v samotnej cene.
Špekulatívny záujem o bitcoiny, meraný hodnotou otvorených pozícií v termínovaných obchodoch, poklesol a v porovnaní s úrovňami zaznamenanými pred 10. októbrom zostáva utlmený.
