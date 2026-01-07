Denné zhrnutie: Akcie Alphabet podporujú sentiment na Wall Street 🗽 Ropa, drahé kovy a krypto oslabujú

- Európa zažila zmiešanú seansu – nemecký DAX rástol o viac než 0,9 %, zatiaľ čo britský FTSE klesal takmer o 0,7 %. Francúzsky CAC40 uzavrel bez väčších zmien a poľský WIG20 zostal regionálnym lídrom, keď počas dňa posilnil o viac než 1,6 % a od začiatku roka takmer o 3,5 %, čo naznačuje očakávania trhu ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine ešte tento rok.
- Americké indexy si držia zisky, hoci S&P 500 sa obchoduje s miernym nárastom. Nasdaq rastie takmer o 0,5 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average stráca viac než 0,5 %. Softvérové spoločnosti zaznamenali široké zisky, ale hviezdou je Alphabet (GOOGL.US), ktorý rastie o 3 %.
- Washington plánuje zrýchliť nasadzovanie autonómnych vozidiel, čo by mohlo prospieť Waymo a nepriamo aj Googlu. Spoločnosť zároveň vyvíja TorchTPU, ktoré má konkurovať čipom Nvidia, a AI model Gemini 3 dosahuje úspechy. Čína opäť odporučila domácim firmám pozastaviť nákupy čipov Nvidia H200, ale akcie sa neprepadli a zostávajú blízko 190 USD, s miernym poklesom.
- Okrem Alphabet rástli aj akcie Intelu po oznámení nového produktu pre hry a Eli Lilly si počínala dobre pri snahe o diverzifikáciu podnikania prostredníctvom akvizície Ventyx Biosciences, pričom akcie sa pohybujú blízko historických maxim.
- Nedávne údaje z USA ukazujú relatívne „doveří“ politiku Fedu na začiatku roka 2026. Voľné pracovné miesta podľa JOLTS klesli medziročne o približne 700 000 na 7,14 milióna, čo je pod očakávaním 7,64 milióna. Objednávky v továrňach klesli o –1,2 % oproti očakávaniu –1,1 %. Naopak ISM index pre sektor služieb prekonal očakávania s hodnotou 52 oproti 49 a súkromné zamestnávanie podľa ADP vzrástlo o 41 000 miest oproti očakávaným 50 000 a predchádzajúcim –32 000.
- Silný rast zásob benzínu podľa EIA vyrovnal efekt nižších zásob surovej ropy, čo vytvorilo tlak na pokles cien ropy, ktoré klesli pod 60 USD za barel a približujú sa k lokálnym minimám. Trh stále viac premieta riziká slabšej dopytu a bohatú ponuku.
- Nákupy komoditných fondov, sucho na Veľkých pláňach v USA, geopolitické riziká, nižší export cez Čierne more a očakávaný vyšší dovoz z Číny podporujú ceny poľnohospodárskych komodít na začiatku roka 2026. Pšenica, sója a kukurica sa zotavujú po prudkých poklesoch.
- Trh s drahými kovmi je pod tlakom – zlato klesá takmer o 1 %, striebro o takmer 5 % a platina o 6 %. Štrukturálna analýza CoT pre zlato vyzerá priaznivejšie než pre striebro, no celková páka a otvorený záujem môžu podporiť krátkodobú volatilitu.
- Bitcoin stráca rastový impulz a klesá na 91 000 USD, nedarí sa mu prekonať úroveň okolo 95 000 USD, ktorá je potenciálne kľúčová pre gamma obchodníkov – jej prelomenie by ich dostalo do negatívnej gamma, čo by ich prinútilo nakupovať BTC za vyššie ceny. Celkový trhový obraz zostáva medvedí aj napriek rekordným nákupom amerických spotových ETF od októbra.
- Rusko obvinilo USA z nezákonného zabavenia tankeru. Minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA usilujú o výhodnú dohodu s Venezuelou, ktorá by zahŕňala veľké investície ropných spoločností v tejto krajine. Budúci týždeň sa plánujú stretnutia s Dánskom a Grónskom ohľadom kontroly strategického ostrova. Donald Trump prostredníctvom Truth Social vyjadril solidaritu s NATO, pričom poukázal na rozdiely v rámci aliancie a zdôraznil iniciatívu USA v budovaní vojenských kapacít.
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
