Saudská Arábia presmerováva ropu🛢️

- Hormuzský prieliv je prakticky uzavretý, čo ohrozuje až 20 % svetových dodávok ropy.
- Saudská Arábia presmerováva vývoz do prístavu Yanbu na Červenom mori.
- Vývoz z Yanbu stúpol na 2,5 milióna barelov denne.
- Cena ropy Brent prekročila 80 libier za barel, čo predstavuje nárast o približne 15 % od minulého týždňa.
- Hormuzský prieliv je prakticky uzavretý, čo ohrozuje až 20 % svetových dodávok ropy.
- Saudská Arábia presmerováva vývoz do prístavu Yanbu na Červenom mori.
- Vývoz z Yanbu stúpol na 2,5 milióna barelov denne.
- Cena ropy Brent prekročila 80 libier za barel, čo predstavuje nárast o približne 15 % od minulého týždňa.
Vojna s Iránom vážne narušila prepravu ropy v oblasti Perzského zálivu a prakticky blokovala strategický Hormuzský prieliv, ktorým normálne prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy. Saudská Arábia preto rýchlo presmerováva svoj vývoz ropy na západné pobrežie Červeného mora, aby udržala dodávky na svetové trhy.
Prístav Yanbu, kam sa ropa dopravuje potrubím z hlavných ťažobných oblastí na východe krajiny, zohráva v tejto stratégii kľúčovú úlohu. Podľa údajov agentúry Bloomberg o tankeroch opustilo tento prístav počas prvých štyroch dní marca päť supertankerov VLCC, ktoré prevážali celkovo približne 10 miliónov barelov ropy.
Vývoz z Yanbu tak prudko vzrástol na približne 2,5 milióna barelov denne, v porovnaní s iba približne 786 000 barelov denne vo februári. Saudská Arábia sa tak snaží kompenzovať problémy v Perzskom zálive, kde tankery majú kvôli bezpečnostnej situácii ťažkosti opustiť región.
Výhodou Saudkskej Arábie je jej rozsiahla infraštruktúra. Štátny ropný gigant Aramco môže využívať systém potrubí, ktorý má teoretickú kapacitu na prepravu väčšiny z približne 7 miliónov barelov ropy denne, ktoré krajina exportuje.
Kríza však ovplyvňuje celý región. V dôsledku uzavretia Hormuzského prielivu sa skladovacie kapacity rafinérií a ropných polí rýchlo zapĺňajú. Nedostatok tankerov tiež komplikuje vývoz. Irak už začal obmedzovať ťažbu kvôli plným skladovacím nádržiam a podľa analytikov JPMorgan by sa podobná situácia mohla vyskytnúť v Kuvajte za menej ako dva týždne.
Dopady sú viditeľné aj na trhoch. Cena ropy Brent od konca minulého týždňa vzrástla takmer o 15 % a prvýkrát za viac ako rok prekročila hranicu 80 USD za barel. Európsky trh s plynom reagoval ešte silnejšie po tom, ako Katar dočasne znížil produkciu LNG.
Ak blokáda Hormuzského prielivu potrvá dlhšie, mohlo by to viesť k významnému zníženiu globálnych dodávok energie a ďalšiemu rastu cien ropy a plynu.
📈 Online trading konferencia 2026
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.