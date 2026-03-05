Reckitt stavia na rozvíjajúce sa trhy: Čína a India budú hnacou silou rastu 🌏

- Reckitt prekonal očakávania trhu s 5,4 % rastom tržieb.
- Rozvíjajúce sa trhy rástli o 17,2 %, zatiaľ čo Európa zaznamenala pokles o 4,5 %.
- Spoločnosť predala svoju divíziu Essential Home za 4,8 miliardy dolárov.
- Výhľad na rok 2026 predpokladá rast 4-5 % v kľúčových segmentoch.
Britská spoločnosť Reckitt, výrobca známych značiek ako Durex, Lysol, Nurofen a Lemsip, pokračuje vo svojej stratégii zameranej na rýchlo rastúce trhy. Generálny riaditeľ Kris Licht identifikoval krajiny ako Čína a India ako kľúčové oblasti, v ktorých musí spoločnosť uspieť, aby si zabezpečila dlhodobý rast.
Spoločnosť prekonala očakávania analytikov vo svojich štvrťročných výsledkoch. Organický rast tržieb dosiahol 5,4 %, zatiaľ čo trh očakával približne 4,7 %. Hlavným motorom boli rozvíjajúce sa trhy, kde tržby vzrástli o významných 17,2 %. Naopak, Európa zaznamenala pokles o 4,5 %, čo odzrkadľuje slabší dopyt na vyspelých trhoch.
Pre spoločnosť Reckitt je to už 10. štvrťrok po sebe, v ktorom rozvíjajúce sa trhy zaznamenali dvojciferný rast. Podľa analytikov Barclays je tento segment v súčasnosti hlavným hnacím motorom rastu spoločnosti, zatiaľ čo rozvinuté ekonomiky rastú len pomaly.
Stratégia spoločnosti je podobná stratégii iných významných hráčov v sektore spotrebného tovaru, ako sú Nestlé a Unilever, ktoré tiež optimalizujú svoje portfóliá a zameriavajú sa na rýchlo rastúce a ziskové značky.
Spoločnosť Reckitt nedávno dokončila predaj svojej divízie Essential Home investičnej spoločnosti Advent International za 4,8 miliardy libier. Tento krok má pomôcť spoločnosti viac sa sústrediť na kľúčové segmenty, ale analytici varujú, že v krátkodobom horizonte môžu výsledky ovplyvniť uviaznuté náklady spojené s transakciou.
Výhľad spoločnosti na rok 2026 predpokladá rast v jej hlavných segmentoch približne o 4 až 5 percent. Spoločnosť však tiež varovala, že prvý štvrťrok môže byť slabší. Dôvodom je miernejšia sezóna prechladnutí a chrípky, ktorá môže znížiť predaj sezónnych liekov.
Napriek solídnym výsledkom akcie spoločnosti reagovali poklesom a počas obchodovania stratili približne 7 %, pretože investori sa obávajú vplyvu nákladov po predaji časti podniku a menových vplyvov.
Graf RKT.UK (D1)
Akcie spoločnosti Reckitt sa v súčasnosti obchodujú za približne 56,12 GBP po prudkom výpredaji, ktorý stlačil cenu hlboko pod dôležité technické úrovne. Cena výrazne prekonala ako EMA 50 (61,78 GBP), tak aj SMA 100 (60,35 GBP), čo je silný medvedí signál a naznačuje zmenu krátkodobého trendu. RSI klesol na 30,6, tesne nad hranicu prepredanosti. To naznačuje veľmi silný predajný tlak a tiež možnosť krátkodobého technického oživenia, ak sa predajná dynamika začne vyčerpávať. Z technického hľadiska je teraz dôležité sledovať oblasť okolo 56 £, ktorá po prudkom výpredaji funguje ako krátkodobá podpora. Ak táto úroveň nevydrží, ďalšia potenciálna podpora je okolo 54,7 £. Naopak, na stabilizáciu by sa cena musela vrátiť nad oblasť 60-62 £, kde sa teraz nachádzajú prelomené kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
