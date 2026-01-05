Denné zhrnutie: Akcie rastú napriek geopolitickému chaosu, dolár oslabuje (05.01.2026)

- Indexy na Wall Street odštartovali týždeň silným rastom, keď optimizmus v sektoroch umelej inteligencie prevážil nad obavami z geopolitických rizík po útoku USA na Venezuelu. Najviac rastie US30 (približne +1,6 %), nasledovaný US2000 (+1,55 %), US100 (+1 %) a US500 (+0,75 %).
- Dnešný rast indexu DJIA poháňa najmä rally bankových akcií pred budúcotýždňovými výsledkami hospodárenia (JPM.US +3,3 %, GS.US +4,4 %). Medzi najvýkonnejšie sektory patrí aj ropa, vedená akciami Chevron (CVX.US +5,6 %).
- Nicolás Maduro sa objavil pred súdom na Manhattane, kde odmietol obvinenia vrátane narco-terorizmu, pašovania kokaínu a držania samopalu. Na mimoriadnom zasadnutí OSN odsúdili konanie USA viaceré krajiny vrátane Číny, ktoré obvinili Washington z porušovania venezuelskej suverenity, bezpečnosti a práv a kritizovali jeho postoj „svetového policajta“.
- Americký ISM Manufacturing PMI v decembri nečakane klesol na 47,9 z novembrových 48,2 (očakávanie: 48,3). Produkcia vzrástla, no zamestnanosť, nové objednávky a importy pokračovali v poklese. Jediným expandujúcim sektorom zostávajú počítače a elektronika.
- Európske trhy sebavedomo nadviazali na rast z minulého týždňa, pričom index Stoxx 600 po prvýkrát prekonal symbolickú hranicu 600 bodov. Najväčšie zisky zaznamenalo Holandsko (NED25 +1,35 %) a Nemecko (DE40 +1,1 %). UK100 vzrástol o 0,17 %, Švajčiarsko (SUI20) stagnovalo kvôli slabosti v defenzívnych sektoroch ako farmácia, zatiaľ čo Francúzsko (FRA40 -0,1 %) a Poľsko (W20: -0,8 %) zaznamenali poklesy.
- Index amerického dolára klesá o 0,13 % napriek ranným ziskom, čo naznačuje nerovnomerný vplyv napätia medzi USA a Venezuelou na dopyt po bezpečných aktívach. Najväčší zisk zaznamenala libra (GBPUSD +0,6 %, EURGBP -0,45 %), silnejú aj austrálsky a novozélandský dolár (AUDUSD +0,4 %, NZDUSD +0,5 %). EURUSD sa drží v blízkosti 1,172 bez výraznej zmeny.
- Drahé kovy obnovili svoj rast aj napriek absencii jasného návratu averzie voči riziku. Najviac rastie platina (+6,5 %), zlato pridáva 2,6 % na 4 443 USD za uncu a striebro 5,5 % na 76,62 USD za uncu.
- Ropa sa odrazila od dvojtýždňového minima a prešla do pozitívneho pásma (Brent +1,75 %, WTI +1,9 %). Zemný plyn klesá o 4,1 % v dôsledku novej predpovede teplejšieho januára a rastúcej ponuky.
- Vyššie sa obchodujú aj kryptomeny. Bitcoin rastie o 3,15 % na 94 131 USD, Ethereum posilňuje o 2,1 % na 3 205 USD.
