Denné zhrnutie: Ropa na nových lokálnych maximách; Irán a Trump tlmia trhový sentiment 💡

- Americké akcie prehlbujú straty po správach o pláne administratívy Donalda Trumpa zaviesť regulácie, ktoré by vyžadovali americké licencie na export pokročilých AI čipov do celého sveta, vrátane zariadení Nvidia a AMD.
- Prezident Donald Trump dal jasne najavo, že USA nebudú pasívnym pozorovateľom pri nástupníctve po iránskom najvyššom vodcovi, ajatolláhovi Alím Chameneím. Trump situáciu prirovnáva ku kríze vo Venezuele a zdôrazňuje, že Amerika musí aktívne ovplyvniť výber nového lídra, aby sa zabránilo návratu „starej gardy“.
- NATGAS rastie po zverejnení dát EIA, ktoré ukázali väčší než očakávaný pokles zásob plynu v USA: −132 Bcf oproti odhadu −124 Bcf (predtým −52 Bcf). Rýchlejší pokles zásob podporuje ceny, keďže naznačuje napätejšiu rovnováhu ponuky a dopytu na konci zimnej sezóny. Trh teraz môže viac sledovať ďalšie týždenné údaje a predpovede počasia z hľadiska tempa obnovy zásob.
- Zverejnenie zápisnice zo zasadnutia ECB nemalo výrazný vplyv na kurz EURUSD. Dokument zopakoval vyvážené riziká, teda kontrolovanú infláciu a odolný rast, ktoré sú však v kontexte novej vojny na Blízkom východe čoraz menej relevantné.
- V súčasnosti vodami Hormuzského prielivu prechádzajú iba lode pod iránskou vlajkou. Prieliv zostáva do veľkej miery neprejazdný. V dôsledku toho ceny Brent a WTI ďalej rastú a dosahujú nové lokálne maximá.
- Na Forexe dnes naďalej najlepšie posilňuje americký dolár. Komoditné meny, AUD a NZD, sú pod tlakom.
- Krypto trh kopíruje slabý sentiment z Wall Street. Bitcoin je aktuálne nižšie o 2,5 % a obchoduje sa v pásme okolo 71 000 USD.
- Drahé kovy oslabujú pre silný USD. SILVER klesá o 2,24 % a GOLD o 1,35 %.
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (06.03.2026)
