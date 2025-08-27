Denné zhrnutie: Ako bude svet vyzerať po Nvidii?

- Pred zverejnením výsledkov Nvidie futures na S&P 500 mierne rastú o 0,1 %. Nvidia, kľúčový hráč trhu, sa obchoduje pri historických maximách a jej trhová kapitalizácia tvorí viac než 8 % hodnoty indexu. Trh očakáva solídne výsledky, no exportné obmedzenia do Číny držia náladu opatrnú. Po zverejnení výsledkov sa očakáva zvýšená volatilita, ktorá môže ovplyvniť širšie indexy.
- Index spotrebiteľskej dôvery GfK v Nemecku klesol na –23,6, horšie než očakávali analytici. Hlavným dôvodom je rastúca neistota týkajúca sa situácie na trhu práce.
- Vo Švajčiarsku index očakávaní ZEW zaznamenal najväčší pokles od novembra 2022 a dosiahol –53,8. Tento výsledok odráža výrazné zhoršenie ekonomickej nálady v krajine.
- V Európe index DE40 oslabil o 0,4 %, čo znamenalo ďalší deň slabosti. Indexy ITA40, EU50 a UK100 tiež klesli o 1,03 %, 0,22 % a 0,48 %. Politická neistota vo Francúzsku, spojená s možným hlasovaním o nedôvere a rozpočtovými meškaniami, ďalej zaťažuje trhy.
- Čínske indexy klesli, pričom HK.cash stratil 2 % a vzdialil sa od 10-ročných maxím uprostred obáv z nadmernej špekulácie a možných regulačných zásahov. Sinolink Securities sprísnil podmienky na trhu zvýšením maržových požiadaviek na 100 % pri nových kontraktoch, aby obmedzil riziko prehrievania.
- Na trhu sa objavujú známky FOMO – počet nových maklérskych účtov v júli vzrástol medziročne o 71 % a objemy obchodov na pevninských burzách dosiahli 3,1 bilióna jüanov. Niektoré ETF preto zaviedli denné limity pre nákupy, a to aj tak nízke ako 100 jüanov.
- Orgány v Pekingu pokračujú v ochladzovaní opatreniami, zavádzajú obmedzenia short sellingu a zvyšujú požiadavky na kolaterál, podobne ako v rokoch 2023–2024.
- Poľský akciový trh zaznamenáva prudký pokles, ktorý vymazal všetky zisky od začiatku roka.
- Výsledky Royal Bank of Canada výrazne prekonali očakávania analytikov, čo viedlo k pozitívnej reakcii trhu. Banka vykázala silný rast zisku vďaka nižším rezervám na úverové straty a solídnemu výkonu v segmentoch wealth managementu a kapitálových trhov. Tržby z kapitálových trhov vzrástli o 13 % a z wealth managementu o 15 % medziročne. Ešte výraznejší bol segment globálnych trhov, ktorý v Q3 posilnil o 37 % vďaka trhovej volatilite.
- Zásoby ropy klesli o 2,4 milióna barelov oproti očakávanému poklesu o 2,0 milióna. Zásoby benzínu sa znížili o 1,2 milióna barelov, zatiaľ čo očakávaný bol pokles o 2,5 milióna. Zásoby destilátov klesli o 1,786 milióna barelov, hoci sa čakal nárast o 1,1 milióna. Napriek 2-percentnému poklesu využitia rafinérií oproti minulému týždňu zásoby naďalej klesajú. Po zverejnení dát ceny ropy pokračovali v raste a blížia sa k 64 USD za barel.
- Bitcoin dnes rastie na približne 112 277 USD. Ethereum takisto posilňuje a obchoduje sa okolo 4 627 USD. Obe kryptomeny odrážajú pozitívnu náladu na trhu.
- Futures na zemný plyn dnes pridali 2 % po zverejnení najnovších predpovedí počasia.
