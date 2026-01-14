Denné zhrnutie: Americké futures oslabujú uprostred geopolitického napätia a inflačných tlakov

- Pokles akcií: Americké akciové futures dnes prudko klesli v dôsledku narastajúcej geopolitickej neistoty a znižujúcich sa vyhliadok na skoré zníženie úrokových sadzieb.
- Geopolitické napätie: Stúpajú špekulácie o možnej intervencii USA v Iráne v najbližších dňoch; správy naznačujú, že určité americké jednotky v Katare dostali rozkaz opustiť svoje základne.
- Rast drahých kovov: V rámci presunu do bezpečných aktív zlato prelomilo hranicu 4 600 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa obchoduje nad 90 USD za uncu. Napriek špekuláciám o obmedzenej fyzickej ponuke zostávajú zásoby striebra na COMEX-e blízko rekordných úrovní.
- Vývoj indexov: US500 klesol o viac než 1 %, technologický US100 stratil 1,6 %.
- Skľúčenie v bankovom sektore: Napriek tomu, že väčšina veľkých bánk vykázala tržby nad očakávaniami alebo pozitívny trend, akcie bánk oslabili. Bank of America stratila viac než 5 %, Citigroup klesla o viac než 4 %, pričom Wells Fargo a JPMorgan zaznamenali miernejšie straty. Goldman Sachs zverejní výsledky zajtra.
- Energetika a averzia k riziku: Obavy z možného konfliktu medzi USA a Iránom podporili rast cien ropy a zároveň vyvolali rozsiahly výpredaj amerických akcií.
- Inflačné tlaky: Údaje o PPI prekvapili smerom nahor – medziročná hlavná miera dosiahla 3 %, medzimesačne 0,1 %. Ešte znepokojujúcejšia je Core PPI, ktorá medziročne vyskočila na 3,0 %, čím prekazila očakávania poklesu na 2,7 %, po prudkom mesačnom raste o 0,3 %.
- Odolná spotreba: Maloobchodné tržby za november prekonali očakávania a vzrástli o 0,6 % oproti očakávaným 0,4 %. Ročná miera rastu síce spomalila z 3,47 % na 3,3 %, no údaje podporujú naratív o odolnosti ekonomiky.
- Mena a rétorika centrálnej banky: Pokus EURUSD o zotavenie bol potlačený silnými americkými dátami a jastrabími vyjadreniami predstaviteľov Fedu Bostica a Kashkariho, ktorí naznačili, že zníženie sadzieb v blízkom čase nie je pravdepodobné.
- Právna neistota: Najvyšší súd opäť odložil rozhodnutie o legálnosti ciel Donalda Trumpa. Keďže nie je stanovený dátum zverejnenia, trh ostáva v napätí s očakávaním oznámenia okolo 16:00.
- AI IPO vyhliadky: Giganti v oblasti umelej inteligencie, Anthropic a OpenAI, údajne sledujú príklad SpaceX a podnikajú prvé kroky smerom k verejnej ponuke akcií.
- Odpisy v energetike: Akcie BP oslabili po správach o možnom odpise za štvrtý kvartál vo výške 5 miliárd GBP, predovšetkým v súvislosti s aktivitami v oblasti energetickej transformácie.
- M&A stratégia vo farmácii: Po neúspešnej ponuke na kúpu Metsery naznačuje Novo Nordisk, že je pripravená na agresívne akvizície v oblasti liečby obezity.
- Výhlaď rastu: Model GDPNow atlantského Fedu naznačuje, že ekonomický rast v štvrtom štvrťroku by mohol dosiahnuť až 5,3 %.
