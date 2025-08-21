Denné zhrnutie: Dolár posilňuje pred Jackson Hole a vďaka silným údajom PMI 💲📣

- Americké indexy sa ku koncu seansy pokúsili zmierniť straty, avšak predajný tlak na americké akcie pretrváva. US500 aktuálne klesá o 0,42 %, US100 je nižšie o 0,51 %, zatiaľ čo US2000 sa takmer nemení.
- USD dnes patrí medzi najsilnejšie meny G10 spolu s NOK a NZD, zatiaľ čo JPY je jednoznačne najslabší. Sila dolára pramení z jastrabích komentárov predstaviteľa FED-u Hammacka a mimoriadne silných údajov PMI. V dôsledku toho očakávania trhu ohľadom septembrového zníženia sadzieb FED-om klesli na 73,5 %.
- Na druhej strane žiadosti o podporu v nezamestnanosti a index Philly FED dopadli slabšie, než sa čakalo, ale reakcia trhu bola rýchlo zatienená skorším zverejnením PMI.
- Hammack predniesol výrazne jastrabie komentáre, keď odmietol možnosť septembrového zníženia sadzieb. Zdôraznil, že inflácia zostáva príliš vysoká, trh práce je vyvážený a FED by sa mal sústrediť na tlmenie cenových tlakov. V tejto fáze nevidí dôvod na obnovenie menového uvoľňovania.
- Samostatne ministerstvo spravodlivosti vyzvalo predsedu FED-u Jeroma Powella na odvolanie guvernérky Lisy Cook pre obvinenia z možného hypotekárneho podvodu spojeného s nehnuteľnosťami.
- Na korporátnej strane oznámil Walmart solídne výsledky za 2Q 2025, avšak rastová dynamika sklamala vzhľadom na vysoké očakávania a obavy z valuácie výrazne prevážili. Akcie rozšírili straty na viac než 4 %.
- Predaje existujúcich domov v USA za júl dosiahli 4,01 milióna, čo je nad očakávaniami (3,92 mil.) aj predchádzajúcou hodnotou 3,93 mil., čo znamená 2 % nárast oproti prognózam mierneho poklesu.
- V Európe klesla predbežná spotrebiteľská dôvera za júl v eurozóne na -15,5, horšie než očakávaných -14,7 aj predchádzajúcich -14,7.
- Plyn (NATGAS) vzrástol takmer o 6 % po pre-rollovaní kontraktu, pričom rastový moment podporili dáta EIA ukazujúce menší než očakávaný nárast zásob.
- Medzitým kryptomeny prehĺbili straty: Bitcoin klesol o 1,60 % na 112 440 USD, Ethereum o 2,20 % na 4 240 USD a celková trhová kapitalizácia altcoinov sa znížila o 1,70 % na 1,02 bilióna USD.
