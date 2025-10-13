Francúzsko na hrane

- Nová vláda pod vedením Sébastiena Lecornua čelí okamžitému politickému otrasu – viaceré návrhy na vyslovenie nedôvery a krehká medzistranícka väčšina naznačujú turbulentné obdobie.
- Rozpočet na rok 2026 si kladie za cieľ znížiť deficit pod 5 % HDP napriek rastúcemu dlhu, vysokým výnosom dlhopisov a nedôvere trhov.
- Francúzsko, uväznené medzi fiškálnou zdržanlivosťou a politickou paralýzou, riskuje prepad z nestability do systémovej krízy.
- Nová vláda pod vedením Sébastiena Lecornua čelí okamžitému politickému otrasu – viaceré návrhy na vyslovenie nedôvery a krehká medzistranícka väčšina naznačujú turbulentné obdobie.
- Rozpočet na rok 2026 si kladie za cieľ znížiť deficit pod 5 % HDP napriek rastúcemu dlhu, vysokým výnosom dlhopisov a nedôvere trhov.
- Francúzsko, uväznené medzi fiškálnou zdržanlivosťou a politickou paralýzou, riskuje prepad z nestability do systémovej krízy.
Rozhodnutie ponechať Sébastiena Lecornua ako predsedu vlády a zároveň rozšíriť kabinet o šesť bývalých členov strany Les Républicains (pravica) a osem vysokopostavených štátnych úradníkov nijako nezmierňuje hlboký pocit nestability, ktorý preniká francúzskym politickým životom. Druhá Lecornuova vláda, sotva vytvorená, už čelí dvojitej hrozbe nedôvery: radikálna ľavica La France Insoumise aj krajne pravicové Rassemblement National podali vlastné návrhy, a Socialistická strana zvažuje tretí návrh, ktorý by mohol prísť po utorkovom predstavení štátneho a sociálneho rozpočtu.
Zajtrajšie zasadnutie Rady ministrov o 10:00 bude prvou veľkou skúškou pre vládu pod intenzívnym tlakom. Na tomto zasadnutí budú predstavené návrhy zákona o štátnom rozpočte a zákona o financovaní sociálneho zabezpečenia, ktoré následne poputujú do Národného zhromaždenia. Vzhľadom na časový tlak ide o ten istý text, ktorý bol 2. októbra zaslaný Najvyššej rade pre verejné financie. Ide o rozpočet kontinuity – minimálny priestor na manévrovanie, ovplyvnený politickým obmedzením aj trhovým tlakom.
Oficiálne si vláda naďalej kladie za cieľ znížiť verejný deficit pod 5 % HDP do roku 2026 a zároveň potvrdiť európsky cieľ 3 % do roku 2029. Cesta k tomuto cieľu je však čoraz strmšia: hospodársky rast bol znížený na 1 % a každá desatina percentuálneho bodu dodatočného deficitu ešte viac zaťažuje verejný dlh, ktorý už presiahol 114 % HDP. V súčasnosti, keď výnosy z francúzskych dlhopisov (OAT) sa držia na úrovni 3,470 % a spread voči nemeckému Bundu dosahuje 0,844 %, by aj malá rozpočtová chyba mohla opäť vyvolať napätie na trhu so štátnym dlhom.
Rozpočet pod vedením Lecornua je definovaný povinnou zdržanlivosťou. Úspory vo výške šesť miliárd eur by mali pochádzať zo zníženia prevádzkových nákladov štátu a sociálnych transferov. Premiér stiahol niektoré kontroverzné návrhy, ako napríklad zrušenie dvoch štátnych sviatkov navrhované Françoisom Bayrouom, ale trvá na potrebe zníženia „životnej úrovne štátu.“
V oblasti daní Sébastien Lecornu odmietol tzv. „Zucmanovu daň“, ktorú požadovala ľavica, a namiesto toho navrhol „daň z finančných aktív“ držaných rodinnými holdingmi – opatrenie, ktoré by mohlo priniesť 1 až 1,5 miliardy eur. Plánuje tiež zachovať dodatočný príspevok pre vysokopríjmové skupiny a znížiť daň z pridaného hodnoty pre podniky (CVAE), čo predstavuje výpadok príjmov približne 1,1 miliardy eur. Medzi ďalšie zmeny patrí mierne zníženie dane z príjmu pre nízkopríjmové páry a úprava paušálnej zrážky pre bohatších dôchodcov.
V oblasti sociálnej politiky premiér otvoril dvere k čiastočnému pozastaveniu dôchodkovej reformy – čo je kľúčová požiadavka socialistov. Zároveň však trvá na škrtoch v zdravotníctve, vrátane zdvojnásobenia spoluúčasti pacientov a sprísnenia pravidiel pre práceneschopnosť. Navrhovaný „biely rok“, teda zmrazenie platov štátnych zamestnancov a sociálnych dávok, by mal byť predĺžený. Zvažuje sa aj cielené zvýšenie dôchodkov pre ženy.
Tento súbor opatrení odzrkadľuje defenzívny postoj vlády, ktorá funguje v režime prežitia. Kombináciou fiškálnej disciplíny, selektívnych daňových úľav a opatrnej sociálnej politiky sa kabinet snaží zmierniť nedôveru trhov bez toho, aby vyvolal odpor verejnosti. Nejde však o víziu – ide o posledný pokus udržať stabilitu.
Kríza vo Francúzsku už nie je len fiškálna, ale systémová. Prezidentova väčšina, umelo rozšírená o krehkých spojencov, len s ťažkosťami zakrýva rozpad politického stredu. Hroziace návrhy na vyslovenie nedôvery môžu byť predohrou k rozpusteniu Národného zhromaždenia v najbližších týždňoch – krok riskantný, ale čoraz pravdepodobnejší, ak má byť obnovená legitimita.
Francúzsko, sužované politickou nestabilitou, finančnou zraniteľnosťou a demokratickou únavou, kráča po hrane priepasti. Ako krajina „príliš veľká na krach“, musí teraz dokázať, že je stále schopná vládnuť, reformovať a presviedčať. Inak riskuje, že sa stane demokraciou, ktorá visí medzi netrpezlivosťou trhov a únavou vlastných občanov.
Pokiaľ sa politika obmedzí len na zvládanie kríz namiesto ich prekonávania, republika zostane na hrane kolapsu.
DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus
MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎
EURUSD stúpa po prejave Powella! 💶📈
US OPEN: Wall Street prehlbuje poklesy! 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.