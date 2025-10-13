Ranné zhrnutie (13.10.2025)

.
- Americké indexy sa počas ázijskej seansy zotavili vďaka nádeji na zmiernenie napätia medzi USA a Čínou. Americké akciové indexy sa počas ázijskej seansy zotavili vďaka nádeji na zmiernenie napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou. V pondelok 13. októbra budú americké akciové trhy fungovať ako zvyčajne, zatiaľ čo trh s dlhopismi zostane uzavretý z dôvodu sviatku Columbus Day.
- Trhy v ázijsko-tichomorskom regióne zaznamenávajú silné zisky. Čínske indexy vzrástli o +2,5 % až +3,0 %, japonský Nikkei vzrástol o +1,39 %, singapurský index vzrástol o +1,0 % a austrálsky index vzrástol o +0,10 %.
- Napriek čiastočnému zmierneniu napätia cez víkend pretrvávajúca geopolitická neistota naďalej podporuje drahé kovy. Cena zlata vzrástla o 1,75 % na 4 075 USD/oz, zatiaľ čo cena striebra vzrástla ešte výraznejšie (+3,35 % na 51,65 USD/oz).
- Po tom, ako Donald Trump v piatok pohrozil uvalením 100 % ciel na všetky čínske tovary, cez víkend zmiernil svoj tón, čo sa považuje za súčasť širších rokovaní. Trhy sa zotavili, keď sa rétorika upokojila. Goldman Sachs teraz očakáva skôr „riadenú konfrontáciu“ ako plnohodnotnú eskaláciu.
- Čínsky vývoz vzácnych zemín v septembri klesol o 31 % m/m a dosiahol najnižšiu úroveň od februára v dôsledku prísnejších vývozných kontrol. Podrobné údaje budú zverejnené 20. októbra.
- Spojené štáty medzitým plánujú nakúpiť kritické minerály v hodnote až 1 miliardy USD, aby znížili závislosť od Číny, pričom proces bude dohliadať Agentúra pre obrannú logistiku.
- Čínsky vývoz r/r vzrástol o 8,3 % (najsilnejší rast za šesť mesiacov) a dovoz r/r vzrástol o 7,4 % (najviac za 17 mesiacov). Rekordný mesačný dovoz železnej rudy a sójových bôbov poukazuje na odolný dopyt. Obchodný prebytok dosiahol 90,5 miliardy USD, čo je mierne pod očakávaniami v dôsledku silného rastu dovozu.
- Vláda USA je už dvanásty deň v stave odstávky. Viceprezident J.D. Vance varoval pred hlbšími škrtmi vo federálnej zamestnanosti, zatiaľ čo stovky tisíc pracovníkov zostávajú na neplatenom voľne.
- Kryptomeny sa v nedeľu večer zotavili po prudkých stratách v piatok, ktoré zavŕšili volatilný týždeň. Nadmerne zadlžený trh s derivátmi bol obzvlášť tvrdo zasiahnutý krátkodobým vyhrotením obchodného sporu medzi USA a Čínou, pričom za 24 hodín bolo likvidovaných viac ako 19 miliárd USD v dlhých a krátkych pozíciách, čo je rekordná suma.
- Bitcoin klesol o viac ako 10 % a mnoho menších projektov stratilo desiatky percent, ale poklesy sa v nedeľu zvrátili po najnovšom príspevku Trumpa, ktorý signalizoval deeskaláciu. Bitcoin sa zotavil na 114 000 USD, zatiaľ čo ostatné kryptomeny zaznamenali v tej istej seansii dvojciferný nárast.
