Denné zhrnutie: drahé kovy opäť v obľube; dolár oslabuje 📌

- Americké indexové futures vzrástli približne o 0,10 % v prvý deň týždňa. Volatilita na trhoch je obmedzená, pretože hotovostné trhy v USA dnes zostávajú zatvorené kvôli sviatku Labor Day.
- Mierne zisky futures môžu súvisieť s rozhodnutím amerického odvolacieho súdu pre Federálny obvod ohľadom ciel z obdobia prezidenta Trumpa. Rozhodnutie vydané v piatok spochybňuje zákonnosť ciel zavedených Donaldom Trumpom.
- Takéto rozhodnutie by mohlo potenciálne priniesť úľavu pre mnohé spoločnosti a zlepšiť vyhliadky hospodárskeho rastu.
- Omnoho viac sa však deje na komoditnom trhu, kde sledujeme silné rally na drahých kovoch – zlate a striebre. Ropa taktiež zdražuje. Naopak zemný plyn zaznamenáva prudké poklesy a predlžuje svoj downtrend.
- Medzi najväčších stratérov v rámci mien G10 patria švajčiarsky frank, japonský jen, kanadský dolár a americký dolár. Relatívne dobre sa darí britskej libre a novozélandskému doláru. EURUSD rastie o 0,12 % na 1,1701.
- Sentiment na kryptomenovom trhu zostáva slabý, hoci tempo poklesov sa postupne zmierňuje. Bitcoin sa dnes snaží o odraz (+0,36 % na 108 600 USD), zatiaľ čo ostatné altcoiny, vrátane Etherea, výrazne strácajú (−1,70 % na 4 320 USD).
- World Liberty Financial (WLFI) dnes začína obchodovanie na hlavných kryptomenových burzách, vrátane Binance, OKX a Bybit. Token, ktorý bol pôvodne predávaný minulý rok ako hlasovací nástroj, je teraz dostupný na obchodovanie.
- WLFI je projekt priamo spojený s americkou prezidentskou rodinou, vrátane Donalda Trumpa.
