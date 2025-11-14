Denné zhrnutie: Wall Street sa snaží zastaviť výpredaj 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %

- Americké indexy sa pokúšajú zastaviť nedávny výpredaj – Nasdaq 100 sa dokonca dostáva do zelených čísel, hoci v úvode obchodovania strácal takmer 1,5 %. Nákupný záujem však zostáva obmedzený a riziko ďalších poklesov pretrváva, keďže index VIX sa drží nad 20 bodmi. Výpredaj pokračuje aj napriek ukončeniu shutdownu vlády USA, pričom nálada okolo akcií spojených s umelou inteligenciou je stále opatrná. Akcie CoreWeave — jednej z kľúčových spoločností reflektujúcich optimizmus v oblasti GPU a výpočtového výkonu — pokračujú v poklese, za posledných päť dní stratili takmer 30 %.
- Akcie Micron dnes prudko posilnili po tom, čo analytici Morgan Stanley zvýšili cieľovú cenu na rekordných 325 USD (z predchádzajúcich 220 USD), pričom zdôraznili prudký nárast cien DDR5 pamätí, ktoré sa za posledný mesiac strojnásobili — naposledy bol takýto rast zaznamenaný v 90. rokoch.
- Čínsky technologický gigant Alibaba (BABA.US) bol podľa spravodajských informácií v memorande Bieleho domu identifikovaný ako poskytovateľ technologickej podpory pre vojenské operácie Číny namierené proti USA. Akcie Alibaby dnes ďalej klesajú.
- Kryptomeny aj drahé kovy dnes strácajú – zlato oslabuje o 1,8 %, Bitcoin klesá o takmer 5 % a dosahuje najnižšiu úroveň od mája 2025. Americký dolár dnes mierne posilňuje.
- Futures na pšenicu (WHEAT) na burze CBOT dnes prudko klesajú po zverejnení správy USDA WASDE, ktorá ukázala výrazne vyššie konečné zásoby – 901 miliónov bušelov oproti odhadovaným 869 miliónom. Zásoby kukurice boli v súlade s očakávaniami, zatiaľ čo sójové zásoby boli mierne nižšie (290 miliónov vs. 302 miliónov).
- Zmena zásob zemného plynu podľa EIA predstavovala 45 miliárd kubických stôp oproti očakávaným 34 mld. a predchádzajúcim 33 mld. Trh s NATGAS reagoval tlmene – futures po zverejnení dát mierne vzrástli.
- Podľa dát spoločnosti FactSet už 91 % spoločností z indexu S&P 500 zverejnilo výsledky za Q3 – 82 % prekonalo očakávania EPS a 77 % prekonalo očakávania výnosov, čo potvrdzuje silné kvartálne obdobie. Ak sa čísla udržia, pôjde o najlepší výsledok od Q3 2021.
- Nemecký DAX dnes oslabil o takmer 1,1 %, britský FTSE klesol o 0,7 % — náladu ovplyvnil výpredaj na amerických trhoch pred otvorením Wall Street. Údaje o HDP eurozóny za Q3 ukázali rast o 0,2 %, čo bolo v súlade s očakávaniami a nad predchádzajúcim rastom 0,1 %. Medziročne HDP vzrástol o 1,4 %, čo prekonalo očakávania (1,3 %), ale mierne zaostalo za predchádzajúcimi 1,5 %. Zamestnanosť v eurozóne vzrástla o 0,1 % q/q a v rámci celej EÚ o 0,2 %. Medziročne zamestnanosť vzrástla o 0,5 % v eurozóne a o 0,6 % v EÚ.
- Francúzske dáta CPI za október ukázali medzimesačný rast o 0,1 %, čo zodpovedá očakávaniam (po predchádzajúcom poklese o 1 %). Medziročná inflácia dosiahla 0,9 %, mierne pod odhadom 1 % a poklesla z predchádzajúcich 1,2 %.
- Španielske údaje ukázali rast CPI o 0,7 % m/m, v súlade s očakávaniami (po –0,3 % predtým). Medziročná inflácia vzrástla na 3,1 %, čo zodpovedá očakávaniam a prekonáva predchádzajúcu hodnotu 3,0 %.
- Švajčiarsko sa v rámci novej obchodnej dohody zaviazalo investovať 200 miliárd USD do USA po uzavretí dohody o 15 % clách. Zároveň Švajčiarsko zníži dovozné clá na viaceré americké výrobky v rámci deklarácie o zámere.
Zdroj: xStation5
