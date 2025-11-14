DE40: Európske trhy predlžujú pokles

- Európske trhy pokračujú v poklese, k čomu prispieva sklamanie z očakávaných sadzieb v USA
- Španielska inflácia vychádza horúca
- Čínsky priemysel sklamal
- HDP EÚ v súlade s očakávaniami
- Spoločnosť Siemens Energy stúpa vďaka výhľadu veterných turbín a dátových centier
Posledná seansa tohto týždňa priniesla prehĺbenie poklesov na európskom trhu. Nedávne komentáre FOMC v USA zmarili nádeje trhu na decembrové zníženie sadzieb, čo sa odráža na globálnych trhoch. Lídrami poklesov v Európe sú Poľsko a Nemecko. Kontrakty DAX40 strácajú viac ako 1 %. O niečo menej, ale tiež približne o 0,7 %, klesajú ceny kontraktov SPA35, ITA40 a UK100. Francúzskemu akciovému trhu sa darí lepšie, CAC40 klesol približne o 0,4 %. Švajčiarsko je v polovici seansy mierne v pluse.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Trh je pod rozsiahlym tlakom. V indexe DAX zaznamenali najväčší pokles technologické a farmaceutické spoločnosti. Za nimi nasledujú maloobchodníci, služby a distribútori. Priemyselné spoločnosti sú v súčasnosti v miernom pozitívnom pásme.
Makroekonomické údaje:
- Údaje o inflácii zo Španielska stále naznačujú výrazný rast cien. Medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,7 % a medziročná inflácia vzrástla na 3,1 %.
- Hospodársky rast z Európskej únie sa ukázal byť na ročnej báze mierne nad očakávaniami. Štvrťročne hospodárstvo EÚ vzrástlo o 0,2 %. Obchodná bilancia má tiež rastúci trend. Po skončení zasadania vystúpi s prejavom o menovej politike predstaviteľ ECB Philip Lane.
- Mimo Európy sa zdá byť hospodárska situácia oveľa slabšia. Čína, jeden z kľúčových obchodných partnerov Európy, zaznamenáva slabý rast priemyselnej výroby, pričom jej dynamika má naďalej klesajúci trend.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena rozširuje včerajší pokles a zastavuje sa v zóne rezistencie okolo úrovne FIBO 61,8 poslednej vzostupnej vlny. Najdôležitejšou úlohou kupujúcich bude zabrániť tomu, aby kurz prekročil 23 800 bodov, aby sa zabránilo prehĺbeniu korekcie. V prípade neúspechu môže ďalší pokles dosiahnuť 23 500 - 23 300, kde sa nachádzajú ďalšie zóny podpory. Základným scenárom je prechod do konsolidácie a čakanie na cenový impulz v zóne 24 400 - 23 800.
Firemné novinky:
- Siemens Energy (SIE.DE) - časť skupiny Siemens zodpovedná za energetické systémy v dnešnej seanse rastie až o 8 %. Za rastom stoja výborné prognózy týkajúce sa veterných turbín a dopytu zo strany dátových centier.
- Bechtle (BC8.DE) - Nemecká IT spoločnosť zverejnila štvrťročné výsledky, ktoré prekonali očakávania investorov týkajúce sa zisku EBIT. Ocenenie spoločnosti rastie o viac ako 10 %.
- Allianz (ALV.DE) - Finančná skupina zverejnila veľmi dobré výsledky a zvýšila aj svoju prognózu na koniec roka. Hodnota spoločnosti vzrástla o viac ako 1 %.
- Richemont (CFR.CH) - Módna spoločnosť zverejnila veľmi dobré výsledky vrátane 14 % nárastu štvrťročných tržieb. Spoločnosť vzrástla až o 6 %.
