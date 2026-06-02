Denné zhrnutie: Dve tváre AI – palivo pre trh a nákladná záťaž

📈 Akciový trh – situácia na trhu a technologický sektor
- Seansa na Wall Street začala miernymi poklesmi pre vyčkávanie na vývoj na Blízkom východe. Krátko pred 20:00 však americké indexy získavajú časť hodnoty.
- Na trhoch panuje zmätok ohľadom mierových rokovaní – iránske médiá informovali o zastavení komunikačnej výmeny s USA pre izraelské vojenské akcie v Libanone a hrozbu blokády Hormuzského prielivu, zatiaľ čo prezident Donald Trump a minister zahraničných vecí Marco Rubio uistili, že rokovania stále rýchlo pokračujú a dohoda pokrývajúca iránsky jadrový program je možná.
- V posledných minútach sa na Truth Social objavil príspevok Donalda Trumpa, v ktorom uviedol, že „nie je pravda, že Spojené štáty a Irán prerušili kontakt“.
- Alphabet (Google) oznámil masívny plán získať 80 miliárd USD na rozvoj AI infraštruktúry, vrátane 10 miliárd USD od fondu Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Akcie spoločnosti však klesli približne o 2,4 %, čo investori interpretovali ako dôkaz obrovských nákladov AI „pretekov v zbrojení“.
- Akcie Marvell Technology vyskočili takmer o 30 % po tom, čo generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang naznačil, že Marvell by mohol byť ďalšou spoločnosťou s ocenením jedného bilióna dolárov.
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) oznámil rekordné štvrťročné výsledky ťahané dopytom po serveroch pre AI dátové centrá, čo poslalo akcie spoločnosti vyššie o viac ako 21 %.
- Anthropic, tvorca bota Claude, podal dôvernú žiadosť o primárnu verejnú ponuku akcií (IPO), čím v tomto kroku predbehol konkurenčný OpenAI.
- Pozitívny sentiment sprevádzal investorov v Európe, kde drvivá väčšina búrz zakončila deň solídnymi ziskami: britský FTSE 100 vzrástol o 0,3 %, francúzsky CAC 40 o 0,7 %, nemecký DAX o 0,5 % a španielsky IBEX 35 o 0,5 %.
📊 Makroekonomika
- Správa JOLTS z amerického trhu práce ukázala, že počet voľných pracovných miest v apríli dosiahol 7,618 milióna, čo bolo výrazne nad trhovým očakávaním 6,860 milióna. To signalizuje robustnú ekonomiku, ktorá by mohla prinútiť americkú centrálnu banku Fed k dlhšiemu zachovaniu jastrabej politiky, teda vyšších úrokových sadzieb, v boji proti inflácii.
- Podľa rýchleho odhadu Eurostatu z 2. júna 2026 vzrástla medziročná inflácia v eurozóne v máji 2026 na 3,2 % oproti 3,0 % zaznamenaným v apríli.
- V rámci štruktúry inflácie v eurozóne za máj 2026 zaznamenali najvyšší medziročný rast energie, a to 10,9 % oproti 10,8 % v apríli. Služby vzrástli na 3,5 % oproti 3,0 % v apríli, tempo rastu potravín, alkoholu a tabaku spomalilo na 2,0 % oproti 2,4 % v apríli a neenergetický priemyselný tovar mierne vzrástol na 0,9 % oproti 0,8 % v apríli.
- Z geografického pohľadu bola v eurozóne v máji najvyššia medziročná inflácia zaznamenaná v Bulharsku (6,3 %), Litve (5,1 %) a Grécku (5,0 %), zatiaľ čo najnižšie cenové úrovne boli pozorované na Malte (2,1 %) a v Nemecku (2,7 %).
- Na medzimesačnej báze, teda v máji oproti aprílu 2026, celkový cenový index v eurozóne vzrástol minimálne o 0,1 %.
💰 Komodity a drahé kovy
- Pozitívny sentiment dnes podporuje drahé kovy – zlato rastie približne o 0,3 % a prekonáva hranicu 4 500 USD za uncu, zatiaľ čo striebro si pripisuje 0,6 % a testuje úroveň 76 USD.
- Informačný chaos a zmiešané signály prichádzajúce z Blízkeho východu spôsobujú mierny odraz cien ropy, v dôsledku čoho Brent rastie o viac ako 1 % a prekonáva hranicu 96 USD.
- Predchádzajúci pokles cien bol reakciou na nádeje na obmedzenú deeskaláciu napätia v Libanone a vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že dohoda s Iránom by mohla byť dosiahnutá počas budúceho týždňa.
- Americký prezident zároveň priznal, že v rokovaniach nastali komplikácie, neposkytol však k tomu žiadne konkrétne podrobnosti.
- Trh s ropou zostáva veľmi citlivý na akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa Iránu, ktorú nemožno vždy okamžite overiť.
- Dôležité je, že ani úplná a okamžitá deeskalácia konfliktu neodstraňuje základné ponukové riziko, ktoré drží ceny komodít zvýšené. Trh je však naďalej odhodlaný započítavať scenáre klesajúcich cien ropy.
🪙 Kryptomeny
- Negatívny sentiment je jasne viditeľný na trhu kryptomien, kde Bitcoin stráca takmer 6 % a klesá pod 68 000 USD, zatiaľ čo Ethereum odpisuje viac ako 3 % a testuje úroveň 1 900 USD.
