BREAKING: Dáta JOLTS prekonali očakávania!

Aktuálny údaj (dáta za apríl)
- Skutočnosť: 6,88 milióna voľných pracovných miest
- Trhové očakávanie: 6,866 milióna voľných pracovných miest
- Predchádzajúca hodnota: 6,866 milióna voľných pracovných miest
Prečo je táto správa dôležitá
Správa JOLTS je široko považovaná za jeden z najdôležitejších a najspoľahlivejších ukazovateľov makroekonomického zdravia v USA. Jej význam vychádza z viacerých kľúčových faktorov. Predovšetkým ide o jeden z obľúbených analytických nástrojov americkej centrálnej banky Fed. Na rozdiel od miery nezamestnanosti, ktorá je oneskoreným indikátorom a reaguje až v pokročilej fáze krízy, je počet voľných pracovných miest predstihovým indikátorom. Odráža skutočné aktuálne zámery a výdavkové plány zamestnávateľov. Správa navyše umožňuje priame porovnanie medzi počtom dostupných pracovných miest a počtom ľudí, ktorí si aktívne hľadajú zamestnanie.
