US Open: Wall Street stráca momentum, zatiaľ čo náklady na AI a napätie na Blízkom východe ochladzujú sentiment

Začiatok dnešnej seansy na Wall Street prináša ochladenie sentimentu. Hlavné indexy otvárajú v červených číslach. Ešte nedávno americké benchmarky testovali historické maximá, ale v posledných dňoch boli investori nútení rýchlo prehodnocovať svoje pozície. Trh sa ocitol pod tlakom nákladného technologického súboja v sektore umelej inteligencie a rastúceho informačného šumu z Blízkeho východu.
Technologický sektor, ktorý bol mesiace chrbticou rally, zostáva hlavným zdrojom tlaku. Dnes však začína zaťažovať indexy pre rastúce náklady na udržanie vedúcej pozície v pretekoch o AI. Osobitnú pozornosť priťahujú plány spoločnosti Alphabet (GOOGL.US), ktorá chce získať až 80 miliárd USD dodatočného kapitálu na financovanie svojej infraštruktúry. Samotný rozsah týchto výdavkov vysiela trhu jasný signál, že technologická revolúcia spotrebúva obrovské množstvo kapitálu. To prirodzene vyvoláva otázky týkajúce sa tempa monetizácie a budúcej návratnosti investícií. Hoci dopyt po AI riešeniach zostáva veľmi silný, investori čoraz častejšie spochybňujú vzťah medzi rastúcimi výdavkami a budúcou ziskovosťou.
Druhým kľúčovým faktorom zostáva geopolitika. Neistota okolo rokovaní medzi USA a Iránom a prílev protichodných informácií udržiavajú volatilitu zvýšenú. Na jednej strane sa objavujú náznaky možného prielomu v rokovaniach v najbližších dňoch. Na druhej strane absencia konkrétnych dohôd a správy o patovej situácii udržiavajú medzi účastníkmi trhu opatrnosť. V pozadí naďalej zostáva riziko narušenia prevádzky v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčový pre globálne dodávky ropy. To podporuje obavy z možného inflačného impulzu a obmedzuje priestor pre holubičejšiu politiku Fedu.
Dnešná slabosť trhu tak zapadá do širšieho obrazu rastúcej selektivity. Po období takmer bezpodmienečného nadšenia pre AI a Big Tech trh viditeľne prechádza do fázy, v ktorej už nie sú kľúčové iba rastové príbehy, ale aj nákladová disciplína a skutočná schopnosť generovať návratnosť z masívnych investícií.
Futures na S&P 500 (US500) sú dnes pod miernym predajným tlakom, hoci sa ich kotácie pohybujú blízko východiskovej úrovne. O silnom medveďom impulze na trhu je teraz ťažké hovoriť. Dominuje skôr jasné vyčkávanie a neistota investorov. Účastníci trhu sa zdržujú väčších pozícií pred príchodom ďalších makroekonomických a geopolitických signálov. Trh sa pohybuje v úzkom obchodnom pásme, čo odráža dočasnú rovnováhu síl medzi snahou vyberať zisky na vysokých úrovniach a absenciou jasných dôvodov na hlbší výpredaj.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Akcie Broadcom (AVGO.US) rastú približne o 6 % po predstavení nového portfólia riešení Edge AI pre inteligentné domácnosti a firmy. Patria sem zariadenia s technológiou Wi-Fi 8, vyvinutou v spolupráci so spoločnosťou Samsung (SMSN.UK). Nové čipsety vybavené neurálnymi procesormi NPU majú spracúvať AI úlohy lokálne na okraji siete. To zníži latenciu a odľahčí cloudovú infraštruktúru.
- Akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) vzrástli o 25 % po oznámení vynikajúcich finančných výsledkov a zvýšení budúceho výhľadu. Deje sa tak v čase, keď firmy vo veľkom nakupujú servery, tradičné aj zamerané na AI, a sú ochotné platiť výrazne vyššie ceny, aby sa ochránili pred nedostatkom hardvéru na trhu.
- Super Micro Computer (SMCI.US) predstavila novú platformu AMD Helios. Ide o energeticky efektívny serverový systém pripravený na nasadenie, ktorý vďaka partnerstvu s ARM umožňuje dostať viac výpočtového výkonu do jedného serverového racku pri nižšej spotrebe elektriny. Platforma je určená pre dátové centrá a systémy umelej inteligencie. Umožňuje rýchle nasadenie a jednoduché škálovanie kapacity bez nutnosti budovať infraštruktúru od nuly. Firmy tak môžu rozširovať svoje AI dátové centrá rýchlejšie a lacnejšie, pričom udržia spotrebu energie nízko.
- Jensen Huang, generálny riaditeľ Nvidie, vyhlásil, že Marvell Technology (MRVL.US) by sa mohla stať ďalším výrobcom čipov s hodnotou 1 bilión USD. Ide o pokračovanie stratégie Nvidie investovať do technologických partnerov, ktorí podporujú AI infraštruktúru. V tomto prípade Marvell dodáva vlastné sieťové čipy a riešenia pre dátovú konektivitu v AI dátových centrách.
