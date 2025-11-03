Denné zhrnutie: Kryptomeny pod tlakom; US100 ťahá Wall Street

- .
- .
Indexy: Rozdiel medzi AI a zvyškom trhu sa prehlbuje. Index S&P 500 vzrástol o 0,3 %, Nasdaq Composite o 0,7 %, zatiaľ čo Dow Jones klesol o 0,4 %. Zisky zostávajú koncentrované – viac než 400 spoločností z S&P 500 vykazuje pokles, čo potvrdzujú slabé ukazovatele šírky trhu. Na čele rastu sú technologické spoločnosti, pričom finančný a priemyselný sektor zaostávajú.
Technológie: AI kontrakty ťahajú trh nahor. Amazon vzrástol o 5 %, Nvidia o 3 % a Micron Technology posilnil o 5 % po sérii významných AI dohôd. Zmluvy v hodnote 38 miliárd USD (Amazon–OpenAI) a 9,7 miliardy USD (Iren–Microsoft) zabezpečia mesiace stabilného dopytu po nových technológiách.
Makro: ISM index za október zmiešaný. Výsledok 49,5 bodu (očakávanie: 48,7), hoci stále v pásme kontrakcie. Cenový index klesol na 58 z predchádzajúcich 61,9, čo znamená obmedzenú schopnosť firiem prenášať náklady na spotrebiteľa. Zamestnanosť mierne vzrástla, nové objednávky zostali stabilné, čo naznačuje mierne lepšiu kondíciu sektora než sa očakávalo.
Menová politika: Fed ostáva otvorený, ale opatrný. Mary Daly z Fedu zdôraznila potrebu zachovať otvorenosť voči decembrovému rozhodnutiu, s tým, že podporuje mierne reštriktívny prístup. Jej komentáre naznačujú, že ďalšie uvoľňovanie menovej politiky môže byť pozastavené, keďže inflácia stále presahuje cieľ 2,5 %.
Meny: Dolar opäť posilňuje. EURUSD sa vracia do klesajúceho trendu. Relatívne dobre sa darí britskej libre. Kanadský dolár a švajčiarsky frank sú dnes pod výrazným tlakom.
Komodity: Ropa pod tlakom, zlato mierne rastie. WTI sa obchoduje okolo 61,16 USD za barel, pod vplyvom obáv z prebytku ponuky v roku 2026 a slabej dopytovej aktivity z Ázie. Zlato získava podporu vďaka neistote ohľadom úrokových sadzieb. Trh s komoditami je naďalej riadený fundamentmi ponuky a dopytu, pričom makroekonomické faktory budú určovať ďalší vývoj.
Kryptomeny: Bitcoin na najnižšej úrovni od polovice októbra. Hlavná kryptomena stráca 2,6 %, klesá pod 107 000 USD. Ethereum oslabuje o 5,5 %, Polygon klesá takmer o 10 %.
Denné zhrnutie – Vláda zostáva ochromená, trh klesá, kryptomeny sa zotavujú
Predlžujúci sa pokles na konci týždňa! 🚨
Čaká Mexiko najdlhšia séria zníženia úrokových sadzieb od začiatku pandémie?
US OPEN: Trh na konci týždňa pokračuje v poklese
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.