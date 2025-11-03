US100: Nedobytná bašta rastu na Wall Street❓

Začiatok týždňa na Wall Street sa nesie v znamení rastúcej nerovnosti medzi jednotlivými segmentmi trhu. Index Nasdaq zaznamenal rast vďaka silnému dopytu po firmách napojených na umelú inteligenciu. Akcie Amazonu vyskočili o 4 % po oznámení partnerstva s OpenAI, zatiaľ čo Nvidia a Micron Technology taktiež posilnili po sérii významných odvetvových dohôd. Spoločnosť Iren, ktorá prevádzkuje dátové centrá, zároveň podpísala viacročnú zmluvu s Microsoftom v hodnote 9,7 miliardy USD, ktorá spoločnosti zabezpečí prístup ku grafickým procesorom Nvidia GB300.
Treba zdôrazniť, že technologické firmy profitujú z vysokých marží, globálneho rozsahu a prístupu k prelomovým AI riešeniam, čo naďalej podporuje rast úzkej skupiny lídrov.
Naopak, širšie trhové indexy a priemyselné spoločnosti zaostávajú. Dnes viac než 400 spoločností v indexe S&P 500 vykazuje pokles a index Dow Jones stráca takmer 0,8 %. To ďalej prehlbuje trend rozvrstvenia, v ktorom sa výkonnosť a ohodnotenie celého trhu čoraz viac spoliehajú na niekoľko technologických gigantov.
Slabá výkonnosť tradičných firiem, vysoká citlivosť menších spoločností na náklady kapitálu a vlažný spotrebiteľský sentiment naznačujú, že prípadná korekcia v skupine AI firiem by mohla mať výrazný dopad na celý trh.
Výsledky, ktoré budú zverejnené tento týždeň – vrátane McDonald's a Palantiru – budú dobrou príležitosťou overiť, či súčasná nálada na trhu zodpovedá reálnemu stavu ekonomiky, alebo či stále odráža prehnane optimistické scenáre súvisiace s umelou inteligenciou.
US100 a US2000 sa už takmer dva týždne pohybujú úplne opačnými smermi.
Dôležité však je, že oba inštrumenty sa stále držia nad 50-denným EMA.
Zdroj: xStation
Výsledky spoločností naplánované na tento týždeň
Zdroj: XTB
