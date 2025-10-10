Denné zhrnutie: Napätie medzi USA a Čínou spustilo najprudší výpredaj od „Dňa oslobodenia“ ✂️

- Najväčší výpredaj na Wall Street od apríla
- Geopolitika a makro v centre pozornosti
- Krypto klesá, striebro rastie
- Americké indexy dnes zažívajú najprudší pokles od 4. apríla. Výpredaj spustil príspevok Donalda Trumpa na platforme TruthSocial, po ktorom nasledovali správy o prepúšťaní federálnych zamestnancov.
- V čase publikácie klesá US500 o 2,00 %, US100 stráca 2,70 % a US2000 oslabuje o 2,40 %. Dolár je pod tlakom – USDIDX klesá o 0,40 %.
- Akcie v USA obrátili smer a výrazne oslabujú po tom, čo Donald Trump varoval pred eskaláciou obchodného napätia s Čínou a možným zavedením vysokých ciel. V reakcii na to Peking rozoslal listy do zahraničia, kde oznámil plán zaviesť rozsiahle vývozné obmedzenia na vzácne zeminy a ďalšie kľúčové suroviny.
- Biely dom zároveň potvrdil, že v rámci pretrvávajúceho shutdownu začali rozsiahle prepúšťania vo federálnej správe. Rozpočtový riaditeľ Russ Vought oznámil, že prepúšťanie oficiálne začalo („reductions in force“).
- Guvernér Fedu Christopher Waller zopakoval, že inflačné dopady ciel sú pravdepodobne dočasné a zdôraznil dôležitosť údajov o CPI pre budúce rozhodovanie o menovej politike. Úrad pre štatistiku práce (BLS) potvrdil, že správa o inflácii bude zverejnená oneskorene – 24. októbra, a všetky ostatné makrodáta zostávajú pozastavené, kým sa vláda nevráti do normálneho režimu.
- Októbrová správa Michiganskej univerzity ukázala pokles ročných inflačných očakávaní na 4,6 %, spotrebiteľská nálada ostala stabilná na 55 bodoch a index súčasných podmienok sa zlepšil na 61 bodov.
- Vyjadrenia členov ECB naznačujú, že menová politika zostáva stabilná a úrokové sadzby ostanú na neutrálnej úrovni, keďže cieľ inflácie bol už dosiahnutý.
- Kanadský trh práce v septembri prekvapil prírastkom 60 000 pracovných miest (+0,3 %), nezamestnanosť ostala na úrovni 7,1 % a miera participácie stúpla na 65,2 %.
- Septembrová inflácia v Nórsku dosiahla medziročne 3,6 %, čo prekonalo očakávania (3,5 %) aj predchádzajúci výsledok.
- Priemyselná produkcia v Taliansku v septembri nečakane klesla o 2,4 % medzimesačne, výrazne pod očakávaný pokles o 0,4 %.
- Ceny ropy dnes oslabujú takmer o 4 %, na najnižšiu úroveň od mája. Dôvodom je prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré zmiernilo geopolitické riziká a obavy z narušenia dodávok z Blízkeho východu.
- Striebro rastie takmer o 2 % a pokúša sa udržať nad hraniciou 50 USD za uncu.
- Kryptomeny dnes oslabujú spolu so širším trhom. Bitcoin klesá o viac než 3 % pod 118 000 USD, Ethereum stráca 6,10 %. Zvyšok altcoinov klesá v priemere o 2,40 %.
