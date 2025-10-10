Čína zavádza odvetné poplatky pre americké lode, napätie v námornom obchode sa stupňuje

- Čína zavádza nové poplatky pre americké lode – až 1 120 jüanov/NT do roku 2028.
- Opatrenie je reakciou na americké poplatky za čínske plavidlá, ktoré súvisia s vyšetrovaním zo strany USTR.
- Obchodné napätie opäť rastie, pričom prímerie končí 9. novembra.
- Stretnutie Trump–Si na summite APEC môže byť kľúčové pre ďalší vývoj.
Čína oznámila nové odvetné poplatky pre lode vlastnené alebo prevádzkované americkými subjektmi, ktoré vstúpia do platnosti 14. októbra. Opatrenie prichádza ako reakcia na nové americké poplatky uvalené na čínske plavidlá, ktorých cieľom je obmedziť čínsky vplyv v lodnom priemysle a podporiť obnovu amerických lodeníc a námorného sektora.
Podľa čínskeho ministerstva dopravy budú tieto poplatky účtované pri každom pristátí americkej lode v čínskych prístavoch. Konkrétne pôjde o 400 jüanov (cca 56 USD) za čistú tonáž, s postupným navyšovaním až na 1 120 jüanov (157 USD) do roku 2028. Znamená to, že väčšia americká loď s viac ako 10 000 kontajnermi môže čeliť poplatkom presahujúcim 1 milión USD za jednu plavbu.
Zároveň budú od toho istého dátumu Spojenými štátmi uplatňované nové poplatky za pristátie čínskeho plavidla alebo lode postavenej v Číne. Tieto opatrenia nadväzujú na vyšetrovanie Úradu amerického obchodného zástupcu (USTR), ktorého cieľom je obmedziť čínsky vplyv v námornej doprave a vojenskej logistike.
Čínske ministerstvo označilo americké opatrenia za diskriminačné, destabilizujúce a ohrozujúce globálne dodávateľské reťazce. Argumentuje tiež, že tieto poplatky nespravodlivo poškodzujú záujmy čínskeho námorného priemyslu.
Podľa analytikov je síce dopad čínskych poplatkov na USA menší, keďže americká obchodná flotila je výrazne menšia než čínska, no ide o symbolické zhoršenie obchodného napätia, ktoré sa opäť prenáša do strategických odvetví. Zatiaľ čo Čína minulý rok postavila viac ako 1 000 komerčných lodí, USA menej ako 10.
Napätie medzi USA a Čínou opäť narastá po období relatívneho pokoja. Obchodné prímerie, vyhlásené v auguste, vyprší 9. novembra, a súčasný vývoj naznačuje, že ďalšia eskalácia je pravdepodobná. Navyše podľa obchodníkov Čína pravdepodobne neplánuje obnoviť dovoz amerických poľnohospodárskych komodít, najmä sóje.
Na prelome októbra a novembra sa očakáva stretnutie prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na summite APEC v Južnej Kórei, ktoré by mohlo byť príležitosťou na zmiernenie napätia – ak obidve strany prejavia vôľu k dialógu.
