ECB sa nepripravuje na zmeny. Je EURUSD podhodnotený?

ECB si zachováva neutrálny postoj: Centrálna banka si zachováva neutrálny postoj, čo signalizuje koniec cyklu znižovania sadzieb, keďže inflačný cieľ bol splnený, bez akýchkoľvek okamžitých plánov na zmeny politiky.
Francúzske fiškálne riziká zaťažujú euro: Vysoký deficit/dlh a politická nestabilita vo Francúzsku sú teraz hlavnými zdrojmi rizika pre eurozónu a ťahajú euro nižšie.
Napriek sile dolára môže byť pár EURUSD podhodnotený/prepredaný na základe výnosového spreadu, hoci nedávno prelomil svoj technický rastúci trend.
ECB sa nepripravuje na zmeny menovej politiky
Členovia ECB si dnes vo svojich vyhláseniach zachovali jednoznačne neutrálny tón, naznačujúc, že cyklus znižovania úrokových sadzieb sa skončil, a súčasný stav menovej politiky označujú za takmer neutrálny. Mārtiņš Kazāks aj José Luis Escrivá zdôraznili, že inflačný cieľ bol dosiahnutý a súčasné údaje si nevyžadujú žiadnu reakciu centrálnej banky. Zároveň upozornili, že krátkodobé odchýlky od 2 % nebudú považované za dôvod na úpravu sadzieb.
Očakávania nenaznačujú žiadne vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb v blízkej budúcnosti. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Tieto vyhlásenia sú v súlade so širšou komunikáciou ECB v posledných týždňoch: absencia inflačného tlaku a stabilizácia očakávaní umožňujú vyčkávací postoj, najmä preto, že sa riziká pre hospodársky rast nenaplnili. Preto môžeme hovoriť o konsolidácii menovej politiky na súčasnej úrovni s nízkou pravdepodobnosťou ďalších škrtov aj návratu k sprísňovaniu.
Zostáva Francúzsko problémom pre euro?
V kontexte regiónu zostáva obzvlášť zaujímavá téma fiškálnej situácie Francúzska, o ktorej diskutoval François Villeroy de Galhau. Napriek tomu, že prognóza rastu HDP na rok 2025 zostala na úrovni 0,7 %, krajina čelí vážnym rozpočtovým výzvam – deficit sa blíži k 5,5 % HDP a verejný dlh sa pohybuje okolo 116 %. To je výrazne nad limitmi EÚ (3 % a 60 %), čo zvyšuje napätie v kontexte budúcich rokovaní s Európskou komisiou. Okrem toho by politická nestabilita mohla ekonomiku stáť až 0,5 percentuálneho bodu rastu HDP.
Práve tieto negatívne správy týkajúce sa Francúzska tento týždeň výrazne stiahli euro nadol, hoci aj samotná sila amerického dolára zohrala svoju úlohu. Zatiaľ čo európska ekonomika zostáva v ťažkej situácii, ako naznačujú údaje z Nemecka tento týždeň, zdá sa, že pár EUR/USD môže byť až príliš prepredaný, čo naznačuje aj rozdiel medzi výnosmi.
Rozpätie výnosov naznačuje nadmerný prepredaný obchodný pár EURUSD. Zdroj: xStation5
Stručne povedané, ECB signalizuje stabilizáciu menovej politiky, zatiaľ čo riziká sa presúvajú do fiškálnej a politickej sféry, najmä vo Francúzsku. Banka nevidí dôvod na reakciu, pokiaľ inflácia zostane pod kontrolou, ale zároveň sleduje rovnováhu medzi spomalením rastu a udržaním fiškálnej dôveryhodnosti v eurozóne.
Technická analýza (EURUSD)
EURUSD saw a retracement below the 1.16 level and the 61.8% Fibonacci retracement yesterday, signifying a breakout from the uptrend. However, a new lower low in the downward sequence was potentially established yesterday, so an upward correction to the 1.16-1.1630 level cannot be ruled out. The 60.0% retracement remains the key resistance, where price reactions were observed previously.
EURUSD včera zaznamenal retracement pod úroveň 1,16 a 61,8% Fibonacciho retracement, čo signalizuje prelom z rastúceho trendu. Včera však bolo potenciálne vytvorené nové nižšie minimum v zostupnej sekvencii, takže nemožno vylúčiť korekciu smerom nahor na úroveň 1,16-1,1630. Kľúčovým odporom zostáva 60,0% retracement, kde boli cenové reakcie pozorované už predtým.
