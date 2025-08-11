Denné zhrnutie: Nedostatok kľúčových udalostí vyvolal mierny výpredaj na akciových trhoch 📉

Na začiatku týždňa indexom chýbajú nové impulzy k rastu, pričom hlavné benchmarky sa pohybujú maximálne o ±0,10 %. Americký dolár posilňuje o 0,34 %.
Intel (INTC.US) rastie o niečo viac než 5 % po správach, že generálny riaditeľ spoločnosti plánuje stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby prerokoval obavy vznesené minulý týždeň ohľadom údajných väzieb na čínske firmy.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Dell Technologies (DELL.US) pridáva 1,70 % po oznámení rozšírenej spolupráce so spoločnosťami Nvidia a Elastic v rámci svojej AI Data Platform.
Micron (MU.US) posilňuje o 2,90 % po tom, čo spoločnosť zvýšila výhľaď pre fiškálny 4. štvrťrok (končiaci 28. augusta) vďaka silnejšiemu rastu cien DRAM a solídnej realizácii.
Podľa zdrojov agentúry Bloomberg identifikované dokumenty opisujú kroky americkej banky Citigroup, ktorá sa snažila pokračovať v legálnom podnikaní s Heritage Trust po uvalení sankcií na Sulejmana Kerimova v roku 2018. Akcie Citigroup po zverejnení správ klesli, pravdepodobne pre obavy z regulačných sankcií a federálneho vyšetrovania.
Akcie popredného nemeckého výrobcu zbrojnej techniky Rheinmetall (RHM.DE), vrátane 155 mm delostreleckej munície a vojenských vozidiel, klesajú o takmer 4 % pre vyhliadky na prímerie na Ukrajine.
Barrick Mining Corporation (GOLD.US) zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2025 pred otvorením trhu. Zatiaľ čo tržby rástli vďaka priaznivému vývoju na trhu so zlatom, negatívny signál prišiel v podobe prudkého poklesu objemu predaja kvôli odpisu po strate kontroly nad baní v Mali.
Futures na kakao (COCOA) na ICE rastú o viac než 7 %, pretože správy o extrémnom počasí (sucho, výdatné dažde) v Afrike v kombinácii s obavami o ponuku prinútili množstvo obchodníkov stavajúcich na pokles cien uzatvoriť svoje krátke pozície.
Zlato klesá o 1,23 % na 3 350 USD za uncu. Donald Trump a Vladimir Putin by sa mohli stretnúť v druhom augustovom týždni na Aljaške s cieľom dosiahnuť dohodu o prímerí na Ukrajine.
Bitcoin sa sťahuje späť pod 120 000 USD pod tlakom neistoty na akciovom trhu. Iný obraz ponúka Ethereum, kde prílev inštitucionálneho kapitálu podporuje dopyt. Ethereum dnes rastie o 0,98 % na 4 290 USD — najvyššie od býčieho trhu v roku 2021.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.