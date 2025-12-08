Ranné zhrnutie (08.12.2025)

-
Ázijsko-tichomorské indexy zaznamenávajú zmiešané výsledky. Víkend prebehol relatívne pokojne a pohyby na devízových trhoch aj akciových trhoch zostávajú obmedzené.
Americký dolár oslabil o 0,10 %, podobne ako japonský jen. Na druhej strane sú austrálsky dolár a euro. Zmeny však zostávajú v úzkom rozpätí +/-0,10 %. EURUSD posilnil o 0,12 %.
Trhy čakajú na stredajšie rozhodnutie Fedu. Ďalšie zníženie sadzieb o 25 bázických bodov je v súčasnosti ocenené s 87 % pravdepodobnosťou.
Zlato posilnilo o 0,33 % na 4 216 USD za uncu. Ropa WTI posilnila o 0,18 % na 60,20 USD za barel.
Japonský HDP za 3. štvrťrok bol revidovaný na –2,3 % v anualizovanom vyjadrení (oproti očakávaným –2,0 %), čo potvrdzuje slabý štvrťrok napriek mierne silnejšej súkromnej spotrebe.
Čína zaznamenala v novembri veľký obchodný prebytok vo výške 111,7 mld. USD, pričom export vzrástol o 5,9 % a došlo k nárastu exportu kovov vzácnych zemín. Údaje ukazujú, že Peking naďalej dominuje v globálnej konkurencieschopnosti exportu napriek clám.
WSJ informuje, že IBM je blízko k akvizícii spoločnosti Confluent za ~11 miliárd USD, čo znamená približne 37 % prémiu. Akcie CFLT po uzatvorení burzy poskočili o ~20 %, hoci zostávajú ďaleko pod úrovňou IPO.
Macron varoval Čínu pred možnými clami EÚ. Francúzsky prezident povedal Pekingu, že EÚ môže v najbližších mesiacoch prijať podobné opatrenia ako USA, ak Čína nezníži svoj rastúci obchodný prebytok – hoci jednota v rámci EÚ zostáva neistá.
Trump povedal, že jeho vzťah s premiérom Carneyom je „veľmi dobrý“ a že obchodné otázky „budú vyriešené“, pričom poznamenal, že Kanada vyrába mnoho tovarov, ktoré už vyrábajú USA.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.