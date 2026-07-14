Denné zhrnutie: Nižšia inflácia oslabuje dolár a prebúdza zlato aj S&P 500 k rastu

📊 Makroekonomika a centrálne banky
- Kľúčovou dnešnou publikáciou bola americká inflácia CPI za jún, ktorá priniesla výrazne nižší údaj, než očakával trh.
- Miera inflácie klesla na 3,5 % y/y z predchádzajúcej úrovne 4,2 % y/y, zatiaľ čo trhové prognózy počítali s 3,8 % y/y. Na medzimesačnej báze ceny klesli o 0,4 % m/m, čo znamená najväčší mesačný pokles od roku 2020. Ročná jadrová inflácia medzitým klesla na 2,6 % y/y z 2,9 % y/y a taktiež vyšla nižšie, než očakával trh.
- Počas vypočúvania pred americkým Kongresom Kevin Warsh načrtol svoj plán zmien v komunikácii Fedu a naznačil, že hlavnou úlohou centrálnej banky je vrátiť infláciu k cieľu po viac než 60 mesiacoch nepretržitého zotrvávania nad úrovňou 2 %.
- Absencia konkrétnych jastrabích vyhlásení, že úrokové sadzby sú aktuálne príliš nízko na návrat inflácie k cieľu, spôsobuje, že súčasný postoj Warsha pôsobí o niečo menej jasne než počas jeho prvého zasadnutia.
- Warsh zdôraznil potrebu zmien v komunikácii a v spôsobe, akým sú vnímané inflácia, trh práce a celkový ekonomický rast.
- Uviedol tiež, že misia obnovenia cenovej stability ešte nie je na konci, hoci pripustil, že samotný júnový údaj CPI vyzerá pozitívne.
💱 Meny
- V reakcii na pokles inflácie menový pár EURUSD vzrástol približne o 50 pipov z úrovne 1,1400. Časť tohto pohybu nahor bola neskôr zmazaná počas vystúpenia Kevina Warsha pred americkým Kongresom.
🌍 Geopolitika
- Ďalšia eskalácia situácie na Blízkom východe znamená, že obavy z opätovného rastu inflácie zostávajú stále živé. Hoci ceny ropy na začiatku dnešnej seansy veľmi silno rástli a nadviazali na prudké zisky zo začiatku týždňa, trh je ďaleko od úrovne obáv, ktorá prevládala v marci a apríli.
- Spojené štáty uskutočnili tretí raketový útok v rade, ktorého cieľom bolo obmedziť schopnosť Iránu útočiť na obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive.
- Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv zostáva otvorený a Spojené štáty budú jeho bezpečnostným garantom, napriek tomu, že Irán už uskutočnil otvorené útoky na supertankery.
- Trump ustúpil od myšlienky zavedenia 20 % poplatku za bezpečnostné garancie v Hormuzskom prielive a zároveň oznámil, že táto otázka bude vyriešená prostredníctvom investícií a nových obchodných dohôd s krajinami Perzského zálivu.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy ustupujú z dnešných maxím, ktoré v prípade Brentu predstavovali 87,5 USD za barel a pri WTI dosiahli 81,5 USD za barel. Aktuálne ceny korigujú smerom k 85 USD, respektíve 79 USD za barel.
- Cena zlata sa dynamicky odrazila takmer o 100 USD za uncu z úrovne 4000 USD a aktuálne dosahuje kotácie okolo 4060 USD za uncu. Stojí za zmienku, že rastúcou výzvou pre USA je masívny deficit, ktorý by pri ústupe inflačných obáv mohol vyvolať dodatočný dopyt po zlate, ktoré už teraz priťahuje zvýšený záujem špekulantov na futures trhu.
- Ceny kakaa počas dnešného obchodovania pokračujú v raste napriek nedávnej korekcii a opäť sa približujú k hranici 6000 USD za tonu. Investori na tomto trhu sa obávajú ďalších slabých údajov o spracovaní, ktoré budú zverejnené tento štvrtok.
📈 Akciový trh
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Pokles inflácie a zlepšenie trhového sentimentu dnes viedli k jasnému zotaveniu na akciových trhoch. Futures na S&P 500 (US500) rastú o viac než 0,4 %, zatiaľ čo futures na technologický Nasdaq 100 (US100) získavajú až 1,3 %. Stojí za zdôraznenie, že index US100 je len 3 % od svojich historických maxím, zatiaľ čo US500 iba 0,5 % od svojho rekordu.
- Európske akciové trhy dnes zaznamenali mierne zisky v rozmedzí 0,3 – 0,6 %. Medzi hlavnými európskymi indexmi jasne vyčnieval poľský WIG20, ktorý získal približne 1 %.
🏢 Spoločnosti a finančné výsledky
- Na Wall Street neoficiálne odštartovala výsledková sezóna, ktorú začali najväčšie americké finančné inštitúcie. Akcie Goldman Sachs dnes rastú takmer o 8 % po tom, čo banka prekonala trhové prognózy zisku na akciu (EPS) o 45 % a vykázala čisté tržby presahujúce 20 mld. USD.
- JPMorgan, Bank of America a Wells Fargo taktiež predstavili výsledky lepšie, než očakával trh, čo investori vnímali ako priaznivý test zdravia ekonomiky a dopytu po úveroch v USA. Pozornosť trhu sa sústredila predovšetkým na výsledky obchodných a investičných divízií, ako aj na komentáre týkajúce sa kvality úverového portfólia a výhľadu pre druhú polovicu roka. Stojí za zmienku, že Bank of America vykázala rekordné tržby z obchodovania s akciami, zatiaľ čo JPMorgan sklamal prognózami naznačujúcimi vyššie náklady.
- Sentiment v technologickom sektore zhoršili predbežné finančné výsledky IBM, ktoré vyvolali obavy o zdravie poskytovateľov softvéru. IBM vykázala tržby vo výške 17,2 mld. USD oproti očakávaným 17,8 mld. USD a zisk na akciu 2,93 USD pri konsenze 3 USD. Po silných ziskoch v posledných štvrťrokoch sa akcie IBM dnes prepadli o 25 %, čo znamená najväčší jednodňový pád spoločnosti od prasknutia dot-com bubliny.
- Silný výpredaj IBM sa premietol do poklesov ďalších priemyselných gigantov, ako je Microsoft, ktorého akcie počas dňa strácali až 3 %. Nakoniec bola táto strata znížená na 1 %.
- IBM v oficiálnej komunikácii uviedla, že korporátni klienti výrazne obmedzujú výdavky na softvér, čo viedlo k výpredaju ďalších spoločností v tomto sektore. Poklesy akcií firiem ako Accenture, Cognizant, ServiceNow, Salesforce, Workday a Adobe sa dnes pohybovali v rozmedzí 3 až 8 %.
Otázky a odpovede šéfa Fedu Kevina Warsha počas vystúpenia v Kongrese: Stabilita inflácie je kľúčová
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