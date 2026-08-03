Graf dňa: Japonský jen klesá zo 40-ročných maxím – čo je dobré vedieť? (3. 8. 2026)

Po dosiahnutí najvyššej úrovne od roku 1986 (163,99) zaznamenal menový pár USDJPY veľmi dynamický pokles. Za pohybom stojí prvá koordinovaná intervencia USA a Japonska od roku 2011. Vtedy bol jen oslabený po ničivom zemetrasení.
Ako zdôrazňujú americký minister financií Scott Bessent a japonská ministerka financií Satsuki Katayama, obe strany sú pripravené podnikať ďalšie kroky na stabilizáciu kurzu.
Historická intervencia
Podľa údajov Bank of Japan mohla japonská strana intervencie dosiahnuť až 59 miliárd dolárov, čo by bolo bezprecedentným krokom (v kontexte rozsahu jednodennej intervencie).
Hoci rozsah amerických opatrení nemožno odhadnúť na základe oficiálnych údajov, mnohé naznačuje, že dosiahol 5–10 miliárd dolárov. Napovedá to aspoň poznámka, ktorú zanechal Scott Bessent počas stretnutia v Marylande.
Zdroj: Reuters
Intervenciu zo strany USA potvrdil cez víkend prezident Trump: „Japonsko bolo k nám veľmi dobré, s výnimkou, samozrejme, útoku na Pearl Harbor. (...) Majú oslabujúceho jena a potrebovali trochu pomoci. A my sme vždy pripravení Japonsku pomôcť."
Dnes zverejnila oficiálny list potvrdzujúci intervenciu aj ministerka Katayama.
Vracia sa Mar-a-Lago Accord?
V súvislosti so spoluprácou USA pri poslednej intervencii zameranej na posilnenie jena sa opäť dostáva do popredia otázka širšej politiky Bieleho domu. Zdá sa pravdepodobný návrat krokov smerujúcich k oslabeniu americkej meny s cieľom podporiť domáci export. Na začiatku roku 2025 tieto snahy získali označenie „Mar-a-Lago Accord" – teda súčasný pokus o zopakovanie zámerov dohody Plaza Accord z roku 1985.
Čo stálo za predchádzajúcim oslabením jena?
Kľúčový bol v tomto ohľade návrat carry trade, teda obchodovania na rozdiele úrokových sadzieb.
Ako to funguje?
Táto stratégia spočíva v požičiavaní meny (v tomto prípade jena) takmer za nulový úrok a jej okamžitej výmene za inú menu (napríklad dolár) za účelom investovania na trhu ponúkajúcom vyššie výnosy.
Hoci Bank of Japan opustila ultravol'nú menovú politiku a v posledných mesiacoch pristúpila až k piatim zvýšeniam úrokových sadzieb, čím referenčnú sadzbu dostala na najvyššiu úroveň za viac ako 20 rokov (1 %), stále zostáva výrazne pod úrovňami v Spojených štátoch (3,75 %) a mnohých iných rozvinutých ekonomikách, ako je Austrália (4,35 %), Nórsko (4,25 %), Veľká Británia (3,75 %) či eurozóna (2,4 % – vkladová sadzba).
BoJ ponecháva sadzby nezmenené
V súlade s trhovými očakávaniami Bank of Japan v noci zo štvrtka na piatok ponechala úrokové sadzby na nezmenených hodnotách. Hlavná úroková sadzba teda naďalej činí 1 %. Rozhodnutie padlo pomerom hlasov 8 k 1. Za zvýšením hlasoval jeden z jastrabov, Hajime Takata.
V dôsledku vládnych iniciatív na podporu domácností v oblasti cien energií Bank of Japan revidovala smerom nadol výhľad inflácie na fiškálny rok 2026, a to z 2,8 % na 2,5 %. Zároveň bol výhľad inflácie na rok 2027 zvýšený z 2,3 % na 2,4 %.
Zasadnutie bolo vnímané ako prestávka na posúdenie vplyvu nedávneho sprísňovania menovej politiky. Člen rady Naoki Tamura naznačil možnosť postupného zvyšovania sadzieb v niekoľkomesačných intervaloch o 25 bps až do dosiahnutia úrovne okolo 2 %. To je vo veľkej miere v súlade s trhovými oceňovaniami. Trhom implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v septembri je porovnateľná s hodením mince. Pohyb nahor do konca roka je plne ocenený. Nie je vylúčené, že BoJ v tomto období pristúpi k dvojnásobnému zvýšeniu sadzieb.
Aká je situácia v oblasti inflácie?
Štvrťročná správa zverejnená v júli ukázala, že domácnosti odhadujú rast cien v najbližších piatich rokoch na úrovni 10,8 %. Také vysoké hodnoty prieskum dosiaľ nezaznamenal (treba však podotknúť, že sa realizuje len 20 rokov).
Hoci je toto číslo skreslené metodikou prieskumu – uvádza sa priemer, ktorý je skreslený iracionálne vysokými očakávaniami časti spoločnosti – obavy z rastu cenových tlakov nemožno bagatelizovať. Veľmi dynamicky rastie aj medián (5 %), ktorý môže byť v tomto ohľade spoľahlivejším ukazovateľom.
Inflácia vzrástla v posledných štyroch mesiacoch postupne o 0,4 %, 0,1 %, 0,4 % a 0,3 % v medziamesačnom vyjadrení – pri anualizácii dát to naznačuje rast cien na úrovni okolo 4–5 %. Po vylúčení najvolatilnejších cien energií a potravín vyzerá situácia lepšie, no mnohé stále naznačuje výrazný nárast ukazovateľa z aktuálnych úrovní (1,6 %). Dôležitý môže byť okrem iného relatívne dynamický rast miezd (3,2 % v máji).
Závislosť od dovozu energetických surovín
Slabší jen však nie je len otázkou obchodovania na rozdieloch úrokových sadzieb. Nezanedbateľnú úlohu zohráva vypuknutie vojny na Blízkom východe, ktoré vyhnalo ceny ropy a LNG na najvyššie úrovne od roku 2022, keď Rusko zahájilo plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu.
Takmer 90 % energetických potrieb Japonska pochádza z dovozu a za bežných okolností sú jeho hlavnými dodávateľmi krajiny Blízkeho východu.
Graf 1: Obchodná bilancia Japonska v energetickom sektore (1998 – 2026)
Zdroj: IEA, 03.08.2026
Dlhotrvajúca absencia deeskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom sa môže prejaviť nielen výrazným nárastom inflačných tlakov, ale aj problémami so zabezpečením plynulosti dodávok kľúčových energetických surovín.
Graf 2: Štruktúra dovozu ropy do Japonska (2024)
Zdroj: OEC, 03.08.2026
Technická analýza
Graf 3: USDJPY [D1] (20.01.2026 – 03.08.2026)
Zdroj: xStation, 03.08.2026
Po dosiahnutí lokálneho maxima v blízkosti úrovne 164 trh zaznamenal prudký prepad. Cena razantne prelomila kľúčové štrukturálne podpory a momentálne sa nachádza v oblasti 157. Stojí však za povšimnutie, že na jednej z posledných sviečok sa vytvoril dlhý dolný tieň – čo signalizuje prvý vážnejší pokus o obranu a reakciu dopytu.
Cena výrazne prelomila smerom nadol pásmo kĺzavých priemerov (EMA 50, EMA 100 a EMA 200). Po dlhú dobu tieto priemery (modrá, červená a žltá línia) slúžili ako dynamické podpory v rastúcom trende. Teraz bol tento usporiadanie zrušené. Najbližší z nich (modrý, v oblasti 159,3) predstavuje v prípade prípadného odrazu prvý veľmi dôležitý dynamický odpor.
Dlhý dolný tieň zostupnej sviečky otestoval Fibonacci retracment 78,6. Cena sa následne odrazila a bojuje o udržanie sa nad úrovňou retracementu 61,8.
Indikátor RSI sa nachádza na úrovni 21,3. Ide o zónu extrémneho prepredaja (pod 30). Hoci v silných zostupných trendoch môže RSI v tejto zóne zotrvávať dlhší čas, takto nízka hodnota predstavuje silný varovný signál pred možnou korekciou nahor alebo aspoň prechodom do konsolidácie za účelom „ochladenia" indikátora.
MACD potvrdzuje silný zostupný trend. Línie sa skrížili smerom nadol a vzďaľujú sa od nulovej úrovne, pričom histogram narastá v zápornej zóne. Žiadne divergencie sa v tomto momente nenachádzajú.
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