Ranné zhrnutie: USA zastavujú útoky – ropa klesá, akcie rastú (3. 8. 2026)

Máme za sebou týždeň plný významných udalostí na viacerých frontoch. V posledných dňoch sme boli svedkami migračnej krízy v španielskej enkláve Ceuta, kolapsu investičného fondu Situational Awareness, historického rastu juhokórejského indexu KOSPI, jednej z najsilnejších intervencií na japonskom jene za dlhé obdobie aj obnoveného poklesu cien ropy po rozhodnutí Donalda Trumpa ustúpiť od plánovaného rozsiahleho útoku na Irán.
🌍 Geopolitika
- Konflikt medzi USA a Iránom zostáva hlavnou témou a naďalej určuje vývoj cien ropy a zemného plynu. Víkend priniesol niekoľko významných udalostí.
- V sobotu sa objavili informácie o útoku, ktorý mal byť podľa Donalda Trumpa „najväčší od druhej svetovej vojny“. Napokon však predstavitelia krajín regiónu údajne presvedčili amerického prezidenta, že dohoda je na dosah, čo viedlo k zrušeniu plánovanej vojenskej operácie.
- Pokračujú aj rokovania medzi Iránom a Ománom o novej dohode týkajúcej sa lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
- Organizácia OPEC+ zároveň rozhodla o zvýšení produkčného limitu ropy o 188 tis. barelov denne.
🛢️ Komodity
- Výsledkom týchto udalostí je ďalší pokles cien ropy a zemného plynu.
- Ropa Brent sa aktuálne obchoduje mierne nad úrovňou 83 USD za barel, čo je približne o 5 % menej než pred týždňom. Podobný pokles zaznamenáva aj americká ropa WTI, ktorá sa obchoduje pod hranicou 80 USD za barel.
- Po dosiahnutí najvyšších hodnôt od roku 2023 klesajú aj ceny zemného plynu na holandskej burze TTF. Kontrakty NATGAS zostávajú stabilné okolo 2,76 USD za MMBtu.
📈 Akcie
- Nižšie ceny energetických komodít podporujú akciové trhy.
- Futures na americký Nasdaq 100 rastú približne o 0,8 %, zatiaľ čo futures na S&P 500 pridávajú okolo 0,6 %. V zelených číslach sú aj futures na európske indexy. Všetko nasvedčuje tomu, že nemecký DAX otvorí približne o 1 % vyššie.
- V Ázii je situácia menej optimistická. Japonský Nikkei 225 stráca približne 1,1 % a čínsky Shanghai SE klesá o 0,8 %. Juhokórejský KOSPI odpisuje 5 %, najmä pre výrazný pokles akcií spoločností Samsung a SK Hynix, ktoré strácajú približne 8 %.
- Je však dobré pripomenúť, že KOSPI v piatok vzrástol o viac než 15 %, čo predstavovalo najsilnejší jednodňový rast hlavného akciového indexu rozvinutej ekonomiky v 21. storočí. Napriek tomu celý mesiac uzavrel so stratou približne 20 %.
- Po uzavretí amerických trhov dnes zverejnia výsledky spoločnosti Palantir, Snap a Trump Media & Technology.
🥇 Komodity
- Výnos desaťročných amerických štátnych dlhopisov zostáva blízko lokálnych maxím na úrovni 4,69 %, čo naďalej vytvára tlak na ceny drahých kovov. Tento tlak je však zatiaľ obmedzený a zlato aj striebro končia júl takmer bez zmeny.
- Trójska unca zlata sa obchoduje približne za 4 070 USD, zatiaľ čo cena striebra sa pohybuje okolo 58,2 USD za uncu.
🏛️ Makroekonomika a centrálne banky
- Po týždni nabitom zasadnutiami hlavných centrálnych bánk nás čaká pokojnejšie obdobie. Tento týždeň zasadá iba Česká národná banka (ČNB), a to vo štvrtok. Trh neočakáva zmenu úrokových sadzieb.
- Z makroekonomických dát bude najväčšia pozornosť smerovať k piatkovému zverejneniu reportu NFP. Slabšie než očakávané údaje by mohli posilniť očakávania trhu, že Fed bude v budúcnosti uvoľňovať menovú politiku rýchlejšie.
- V prvej časti týždňa budú investori sledovať predovšetkým revízie indexov PMI. Keďže ide o revízie už zverejnených údajov, ich potenciál výraznejšie ovplyvniť trhy je obmedzený. Výnimkou sú údaje spoločnosti RatingDog z Číny, ktoré sú zverejňované neskôr než ostatné prieskumy. Prvý júlový odhad bol zverejnený počas noci.
🇨🇳 Čína
Júlový výrobný index PMI RatingDog negatívne prekvapil a dosiahol 50,9 bodu, zatiaľ čo trh očakával 52 bodov.
Je vhodné pripomenúť, že v Číne zverejňujú indexy PMI dve rôzne inštitúcie. S&P (RatingDog) poskytuje lepší prehľad o situácii malých a stredných súkromných podnikov, ktoré pôsobia najmä v pobrežných oblastiach a sú výrazne orientované na export.
Naopak index NBS zahŕňa predovšetkým veľké štátne podniky z oblasti ťažkého priemyslu a infraštruktúry, ktorých produkcia je vo výrazne väčšej miere orientovaná na domáci trh.
EÚ chce obmedziť závislosť od USA a Ázie. Postaví až sedem AI gigatovární 🤖
BREAKING: Bank of England ponechala úrokové sadzby bez zmeny
Ropa klesá napriek ďalšej eskalácii a napätej situácii na fyzickom trhu s palivami 🛢️
Denné zhrnutie - Trh začína pochybovať o zvýšení sadzieb po Warshovi, no Trump ničí odraz
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.