Denné zhrnutie: Obrovské zisky amerických indexov úplne vymazané

- Po silnom začiatku dnešného obchodovania na amerických indexoch zisky už zmizli. S&P 500 klesá o 0,1 %, Nasdaq 100 oslabuje o 0,3 %, zatiaľ čo Dow Jones pridáva len 0,2 %.
- Európska seansa však prebiehala úplne inak – hlavné európske indexy odštartovali nový rok pozitívne. Nemecký DAX vzrástol o 0,14 %, francúzsky CAC 40 si pripísal viac ako 0,5 %, britský FTSE 100 stúpol o 0,2 % a španielsky IBEX 35 posilnil o viac ako 1 %.
- Výrobný PMI v USA zodpovedal trhovým očakávaniam a zostal nad hranicou 50 bodov, čo naznačuje pokračujúcu, hoci miernu expanziu sektora. Zároveň údaje poukazujú na mierne spomalenie tempa rastu aktivity v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
- Výrobný PMI v eurozóne sklamal očakávania, čo potvrdzuje pretrvávajúcu slabosť sektora a ďalší pokles aktivity pod hranicu 50 bodov. Nemecko dosiahlo obzvlášť slabé výsledky, pričom lepšie dáta v niektorých krajinách nestačili zlepšiť celkový obraz. Slabší než očakávaný výsledok zvyšuje obavy o tempo hospodárskeho oživenia.
- Na devízovom trhu euro oslabuje voči hlavným svetovým menám. Menný pár EUR/USD klesol o 0,3 %.
- Na trhu so vzácnymi kovmi dominujú zisky. Zlato stúpa o 0,1 % na 4 310 USD, striebro rastie o 1 % na 71,8 USD, paládium posilňuje o 2,4 % na 1 615 USD a platina vedie s rastom o 3,85 % na 2 120 USD. Tieto trendy odrážajú pozitívnu náladu investorov na začiatku roka 2026.
- Začiatok nového roka je veľmi silný pre kryptomeny, čo dokladujú výrazné zisky. Bitcoin rastie o 1,7 % na približne 89 980 USD, zatiaľ čo Ethereum posilňuje ešte výraznejšie o 3,7 % na približne 3 110 USD.
- Tesla oznámila, že v 4. štvrťroku 2025 dodala 418 227 vozidiel, čo predstavuje ročný pokles o približne 15–16 % a zaostáva za trhovými očakávaniami. Tento vývoj potvrdzuje trend slabšieho predaja vozidiel, hoci spoločnosť si naďalej udržiava vysokú globálnu výrobnú kapacitu a rast v segmente skladovania energie.
