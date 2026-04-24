Denné zhrnutie: Optimizmus okolo AI, rast akcií Nvidia a druhé kolo rokovaní medzi USA a Iránom podporujú optimizmus na Wall Street

Americké indexy v piatok prudko rastú vďaka akciám polovodičových firiem a naplánovanému druhému kolu rokovaní medzi USA a Iránom v Pakistane, kam mieria Jared Kushner a Steve Witkoff rokovať o mierovej dohode. Nasdaq 100 rastie o 1,85 %, zatiaľ čo S&P 500 pridáva 0,7 % – oba indexy dnes vytvárajú nové historické maximá. Akcie spoločnosti Nvidia dnes rastú o takmer 5 %, dostávajú sa na nové historické maximum a dosahujú trhovú kapitalizáciu 5 miliárd USD.
Americký dolár oslabuje, zatiaľ čo drahé kovy mierne rastú, pričom vyčnieva striebro – to pridáva viac ako 1,5 %. Zlato rastie približne o 0,6 %. Napriek optimizmu na akciových trhoch sa bitcoinu nepodarilo dosiahnuť nové maximá a vykazuje mierny pokles, keď sa drží blízko 77,5 tisíca USD.
Americká prokurátorka Jeanine Pirro v piatok zastavila trestné vyšetrovanie predsedu Fedu Jeroma Powella, čím uvoľnila cestu k schváleniu jeho nástupcu v čase obáv z útokov prezidenta Donalda Trumpa na nezávislosť centrálnej banky.
Finálny index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan dopadol lepšie, než sa očakávalo, zatiaľ čo inflačné očakávania vyslali zmiešané signály.
- Spotrebiteľská dôvera University of Michigan (finálna): 49,8 (nad odhadom 48,5 a predchádzajúcou hodnotou 47,6)
- Index spotrebiteľských očakávaní (finálny): 48,1 (nad odhadom 47,7 a predchádzajúcou hodnotou 46,1)
- Index súčasných podmienok (finálny): 52,5 (nad odhadom 51,0 a predchádzajúcou hodnotou 50,1)
- Päťročné inflačné očakávania (finálne): 3,5 % (nad odhadom 3,4 % a predchádzajúcou hodnotou 3,4 %)
- Jednoročné inflačné očakávania (finálne): 4,7 % (pod odhadom 4,8 % a predchádzajúcou hodnotou 4,8 %)
Hovorkyňa Bieleho domu Leavitt uviedla, že misia súvisiaca s Iránom vstúpila do diplomatickej fázy. Podľa správ kontakt inicioval Irán a požiadal o osobné stretnutie. Witkoff a Kushner majú v sobotu ráno odcestovať do Pakistanu, aby pokračovali v rokovaniach o Iráne.
Podľa zdrojov Al Arabiya pokračujú rokovania o statuse Hormuzského prielivu a obohateného uránu, pričom obe strany si v týchto otázkach vymieňajú odkazy. The New York Times uvádza, že pakistanský premiér Sharif by sa mal stretnúť s Witkoffom a Kushnerom a pokračovať v rokovaniach.
Investori v piatok nakupujú akcie polovodičových firiem, čo podporuje akcie spoločností AMD, Intel, Qualcomm, TSMC, KLA Corp a ďalších firiem zo segmentu polovodičov. Akcie memovej spoločnosti Avis Budget dnes klesli takmer o 8 %, čím predĺžili približne 70 % výpredaj z posledných dní. Európska akciová seansa bola výrazne slabšia, keď CAC40 a FTSE stratili takmer 0,8 % a nemecký DAX oslabil o 0,1 % napriek 6 % rastu akcií SAP.
📌Ropa klesá pod 100 USD
⚡ Vyvolá sucho v USA špekulatívnu volatilitu obilnín na CBOT?
🔴Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: všetky oči upreté na Fed (24.04.2026)
BREAKING: Ministerstvo spravodlivosti USA zastavilo vyšetrovanie proti Powellovi❗️Dolár oslabuje spolu s výnosmi dlhopisov 📉
