📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (5.6.2026)

Víťazi:
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Cooper Cos Inc (COO): +8,58 % – Spoločnosť vyrába zdravotnícke produkty a medicínske zariadenia.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): +6,42 % – Táto divízia spoločnosti FedEx poskytuje služby v oblasti nákladnej prepravy a logistiky.
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Clorox Co (CLX): +5,03 % – Firma vyrába a distribuuje čistiace prostriedky a ďalší spotrebný tovar.
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Kenvue Inc (KVUE): +4,92 % – Podnik produkuje voľnopredajné zdravotné produkty a kozmetiku.
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Kimberly-Clark Corp (KMB): +4,84 % – Spoločnosť sa zaoberá výrobou hygienických a papierových produktov, ako sú plienky či obrúsky.
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Allstate Corp (ALL): +4,82 % – Firma poskytuje poisťovacie služby zahŕňajúce životné aj majetkové poistenie.
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Everest Group Ltd (EVEREST): +4,67 % – Spoločnosť ponúka špecializované služby v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti.
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Insulet Corp (PODD): +4,65 % – Tento podnik vyrába inzulínové pumpy a zdravotnícke zariadenia pre diabetikov.
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Progressive Corp (PGR): +4,42 % – Poisťovňa sa zameriava na poskytovanie automobilového a majetkového poistenia.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG): +4,12 % – Firma prevádzkuje sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia zameraných na mexickú kuchyňu.
Porazení:
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Micron Technology Inc (MU): −13,25 % – Firma vyrába počítačové pamäte typu DRAM a dátové flash čipy.
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Teradyne Inc (TER): −12,03 % – Spoločnosť dodáva automatizačné a testovacie systémy pre výrobu polovodičov.
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First Solar Inc (FSLR): −11,41 % – Podnik vyrába solárne panely a poskytuje fotovoltické riešenia.
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Sandisk Corp (SNDK): −11,39 % – Spoločnosť vyvíja a vyrába flash pamäte a dátové úložiská.
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Intel Corp (INTC): −11,28 % – Tento výrobca sa zaoberá vývojom a produkciou počítačových procesorov a polovodičových súčiastok.
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Super Micro Computer Inc (SMCI): −11,22 % – Firma vyrába servery a hardvérové riešenia pre dátové centrá.
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Western Digital Corp (WDC): −11,08 % – Podnik vyrába pevné disky a technológie na uchovávanie dát.
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ON Semiconductor Corp (ON): −11,05 % – Korporácia sa zameriava na produkciu polovodičových súčiastok a senzorov pre priemyselné aplikácie.
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QUALCOMM Inc (QCOM): −10,98 % – Spoločnosť vyvíja a vyrába mikročipy a telekomunikačné riešenia pre mobilné zariadenia.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD): −10,86 % – Firma navrhuje a vyrába počítačové procesory a grafické čipy.
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