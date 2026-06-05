Denné zhrnutie: Nasdaq 100 klesá o 3 %, drahé kovy a Bitcoin padajú pre silu amerického dolára

Obchodovanie na Wall Street je dnes veľmi volatilné pre hlboký výpredaj akcií súvisiacich s AI. Polovodičové spoločnosti, giganti Big Tech a nedávno prehriate tituly z oblasti pamäťových čipov, ako sú SanDisk a Micron, sú pod silným tlakom, zatiaľ čo akcie Nvidia a TSMC klesajú takmer o 5 %. Nasdaq 100 preto stráca 3,3 %, zatiaľ čo S&P 500 odpisuje 1,7 %, keďže technologické akcie, ktoré teraz tvoria rekordne vysoký podiel zhruba 35 % indexu, ťahajú širší trh nižšie. Relatívne lepšiu výkonnosť v USA vykazujú banky, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard a Coca-Cola.
Sentiment na európskych trhoch bol tiež slabý. Nemecký DAX uzavrel nižšie o 0,75 %, francúzsky CAC 40 zaznamenal mierne straty, zatiaľ čo britský FTSE 100 dokázal mierne vzrásť. Poľský WIG20 klesol takmer o 2 %. Bankový sektor zaostával a akcie Creotech Instruments (CRI.PL) stratili viac ako 10 % v rámci širšieho vyberania ziskov vo viacerých prehriatych segmentoch Varšavskej burzy, vrátane akcií súvisiacich s vesmírnym sektorom.
Investorov znepokojila mimoriadne silná správa Non-Farm Payrolls (NFP) z USA. V kombinácii s pokračujúcim napätím medzi Spojenými štátmi a Iránom možno tieto dáta interpretovať ako podporu očakávaní relatívne jastrabieho postoja Fedu v roku 2026. Americký dolár dnes prudko rastie, zatiaľ čo výnosy amerických štátnych dlhopisov sa výrazne posunuli vyššie.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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