Denné zhrnutie: Polovodiče vedú výpredaj, platina a striebro dosahujú historické maximá 🚀

- Počas dnešnej cash seansy sa opäť dostali do centra pozornosti technologické akcie – najmä polovodiče. Hlavné americké indexy obchodujú nižšie: US500 klesá o 0,65 %, US100 o 1,16 % a US2000 o 0,40 %.
- Najväčšími stratovými titulmi sú populárne technologické spoločnosti, najmä tie prepojené s AI sektorom – Oracle (-5,5 %), Broadcom (-5,9 %), Nvidia (-3,3 %), ASML (-4,8 %) a Alphabet (-2,2 %).
- Index amerického dolára rastie o 0,10 %. EURUSD je bez pohybu na úrovni 1,17. Na opačnej strane sú JPY, GBP a AUD.
- Pretrvávajúca geopolitická a ekonomická neistota naďalej podporuje drahé kovy. Zlato rastie o 1,00 % na 4 345 USD. Striebro vystrelilo na nové historické maximá, keď posilnilo o 4,80 % na 66,80 USD. Paládium stúpa o 2,40 % na 1 613 USD a platina rastie o 3,66 % na 1 900 USD – taktiež historický rekord. Platina je medziročne vyššie o 113 %.
- Hrozba námornej blokády Venezuely a nové sankcie proti Rusku podporujú rast cien ropy z takmer 5-ročných miním. Ropa stúpa o 2 % po tom, čo Trump oznámil plány na námornú blokádu Venezuely a nové sankcie proti ruskej „tieňovej flotile“. Cena teraz závisí od reakcie Putina na berlínsky mierový návrh – jeho odmietnutie by mohlo okamžite spustiť americké reštrikcie.
- Ambiciózny projekt Oracle na výstavbu AI dátového centra v hodnote 10 miliárd USD v Michigane sa dostal do neistoty po krachu rokovaní o financovaní s kľúčovým partnerom Blue Owl Capital. Blue Owl – ktorý financoval najväčšie americké dátové centrá Oracle – sa stiahol po tom, čo veritelia požadovali prísnejšie podmienky prenájmu a zadlženia.
- Micron (MU.US) oznámi výsledky po uzavretí trhu. Investori vnímajú dnešnú správu ako dôležitý ukazovateľ dopytu po AI súvisiacich polovodičoch. Ako dodávateľ pamätí pre servery Nvidie je Micron v centre dopytovej vlny. Výhľad bude ostro sledovaný.
- Lennar (LEN.US), jeden z najväčších amerických developerov, zverejnil výsledky za Q4 FY2025, ktoré investorov čiastočne sklamali. Napriek silným objemom predaja zisk zaostal za konsenzom a výhľad spoločnosti naznačuje ďalšie spomalenie rastu ziskov v ďalšom kvartáli.
- Zmena zásob ropy: -1,27 milióna barelov (odhad: -2,2 milióna; predchádzajúce: -1,81 milióna). Dáta ukazujú zmiešaný obraz trhu s palivami. Naznačujú pretrvávajúci tlak na strane ponuky benzínu a mierny pokles zásob ropy.
- Konečný CPI eurozóny za november: +2,1 % vs +2,2 % r/r v predbežnom odhade. Očakávané: +2,2 % r/r. EURUSD po zverejnení krátko klesol kvôli relatívne slabým údajom o inflácii a nákladoch práce, no počiatočný pohyb bol rýchlo vymazaný.
- Kryptomeny, ktoré spočiatku odolávali výpredaju, nakoniec nasledovali Wall Street smerom nadol. Bitcoin krátko vzrástol na 92 000 USD, ale teraz klesá o 1,50 % na 86 600 USD. Ethereum padá o 3,65 % na 2 850 USD. Trhová kapitalizácia ostatných altcoinov klesá o 2,20 % na 820 miliárd USD.
