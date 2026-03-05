Ekonomický kalendár: Centrálne banky vs. globálne inflačné riziká (05.03.2026)

Aj keď pozornosť zostáva upriamená na Blízky východ, štvrtok prinesie niekoľko zverejnení, ktoré môžu preraziť trhový šum pre naliehavú tému centrálnych bánk a nové riziko inflačných tlakov z cien energií.
V Európe budú zverejnené zápisnice z posledného zasadnutia ECB, kde sa najväčšia pozornosť sústredí na diskusiu o kurze eura. Bilancia rizík z obdobia pred vojnou na Blízkom východe de facto už neexistuje, takže postoj Rady guvernérov k potenciálne príliš silnému euru — ktoré sa mimochodom už vrátilo z úrovní blízko 1,20 na 1,16 — sa môže ukázať ako jediný skutočný náznak do budúcna. Pred zápisnicami očakávame aj údaj o maloobchodných tržbách v eurozóne, pričom prezidentka ECB Christine Lagardeová vystúpi večer.
Pre poľský zlotý bude najdôležitejšia konferencia guvernéra NBP, prof. Adama Glapińského. Rada pre menovú politiku včera podľa očakávaní znížila úrokové sadzby o 25 bps na 3,75 % napriek geopolitickému šoku a obavám z globálneho návratu inflačných tlakov.
Za Atlantikom budú z pohľadu menovej politiky Fedu najdôležitejšie žiadosti o podporu v nezamestnanosti a pre konflikt na Blízkom východe môžu pritiahnuť zvýšenú pozornosť aj údaje o zásobách plynu.
Finančné výsledky zverejnia okrem iných: Costco, JD.com.
Filtrované podľa: UK, USA, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, eurozóna, Japonsko, Austrália, Nový Zéland. Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (06.03.2026)
