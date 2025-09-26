Denné zhrnutie: Preferovaný ukazovateľ Fedu PCE nemení trhové očakávania; striebro rastie o 3,00 % 📈

- Americké indexy ukončili deň mierne vyššie, keď rástli po tom, ako PCE report dorazil v súlade s očakávaniami. US500 vzrástol o +0,50 %, US100 o +0,25 % a US2000 o +0,70 %.
- Americký dolár a kanadský dolár patria medzi najslabšie meny skupiny G10. Dolárový index USDIDX klesol o 0,25 %. Na opačnej strane rebríčka je britská libra. Pár EURUSD vzrástol o 0,33 %.
- Údaje o inflácii PCE v USA zodpovedali očakávaniam analytikov oslovených agentúrou Bloomberg, takže bezprostredná reakcia na páre EURUSD bola obmedzená.
- Takéto čísla navyše zrejme zásadne nemenia výhlaď pre politiku Fedu v porovnaní s tým, čo už trh započítal. Augustový report ukázal rast jadrovej inflácie o 2,9 % medziročne a rast celkovej inflácie o 2,7 % medziročne.
- Thomas Barkin z Fedu dnes v rozhovore uviedol, že o tom, či by mal Fed pokračovať v znižovaní sadzieb, rozhodnú nové prichádzajúce dáta. Fed sa musí trochu viac zamerať na plnenie svojho zamestnaneckého mandátu. Podľa Barkina pôsobí nezamestnanosť menej stabilne, ale inflačná situácia sa zlepšila.
- V septembri sa nálada amerických spotrebiteľov zhoršila približne o 5 %. Jednoročné inflačné očakávania mierne klesli na 4,7 %, ale dlhodobé očakávania vzrástli na 3,7 %, čím pokračovali v nedávnom rastovom trende.
- Mesačný rast HDP Kanady dosiahol 0,2 % oproti očakávaným 0,1 %, po predchádzajúcom poklese o -0,1 %.
- IBM si postupne posilňuje svoju pozíciu jedného z popredných inovátorov v moderných technológiách, so zvláštnym dôrazom na kvantové výpočty a umelú inteligenciu.
- Prezident Donald Trump podpísal exekutívny príkaz, ktorý vyžaduje, aby ByteDance znížil svoj podiel v spoločnosti na maximálne 20 %. Americká investorská skupina (vrátane Oracle, Silver Lake a MGX) by držala okolo 45 %, zatiaľ čo zostávajúcich 35 % by pripadlo ďalším existujúcim/novým investorom.
- Ceny ropy dnes rastú takmer o 0,5 %, a to v dôsledku tlaku prezidenta USA Donalda Trumpa na odberateľov ruskej energie. Trump vyzýva lídrov ako Erdogan a Orbán, aby prestali kupovať ropu z Ruska s cieľom urýchliť ukončenie vojny na Ukrajine.
- Na trhu drahých kovov opäť pozorujeme silnú eufóriu, keď SILVER pridáva takmer 3,0 % a GOLD rastie o 0,8 %.
- Trh s kryptomenami sa snaží odraziť po nedávnej rekordnej likvidácii long pozícií. Bitcoin dnes rastie o 0,90 % a vracia sa späť nad 110 000 USD. Ešte väčší záujem je vidieť pri Ethereu, ktoré pridáva 4,00 % na 4 030 USD.
