Denné zhrnutie: Sentiment na Wall Street slabne 📉 Bitcoin padá pod 110 tis. USD

- V Európe hlavné indexy klesli. DAX oslabil o viac ako 0,5 %, zatiaľ čo britský FTSE stratil takmer 0,4 %. Akcie švédskej H&M vzrástli takmer o 7 % v reakcii na oznámený 40 % medziročný nárast prevádzkového zisku. Naopak akcie luxusnej značky Brunello Cucinelli prudko klesli po tom, čo Morpheus Capital zverejnil správu poukazujúcu na vysoké valuácie, slabý dopyt a pokračujúce obchodné aktivity v Rusku.
- Americké indexy klesli po silných makrodatech a zostali nižšie. Dve hodiny pred uzavretím obchodovania Nasdaq 100 a S&P 500 strácali takmer 1 %, pričom index Russell 2000 oslabil najviac.
- HDP aj objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli omnoho viac, než sa čakalo. Americký dolár a výnosy dlhopisov prudko vzrástli, zatiaľ čo očakávania ohľadom zníženia sadzieb Fedu klesli. HDP za 2Q rástol najrýchlejším tempom za takmer dva roky, a to o 3,8 % medziročne oproti očakávaným 3,3 %, zatiaľ čo objednávky tovarov dlhodobej spotreby vyskočili o 2,9 % m/m oproti prognóze -0,3 %.
- Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na 217 tis., čo je výrazne menej než predchádzajúcich 233 tis. a podstatne pod očakávaniami, ktoré taký prudký pokles nepredpokladali. Regionálne dáta Kansas City Fedu aj predaje existujúcich domov takisto prekonali odhady.
- Počas dňa vystúpilo niekoľko predstaviteľov Fedu. Stephen Miran zdôraznil, že súčasná úroveň reštriktívnosti politiky je podľa neho príliš vysoká – približne 150–200 bázických bodov nad neutrálnou úrovňou. Komentáre Goolsbeeho a Schmida boli však skôr opatrné.
- Na menovom trhu dnes najviac posilnil americký dolár a kanadský dolár. Naopak novozélandský dolár a britská libra oslabili. Poľský zlotý bol takisto pod tlakom kvôli eskalujúcemu napätiu medzi „Západom“ a Ruskom.
- Analytici Rothschild & Co Redburn vydali odporúčanie predať na amerického technologického giganta Oracle s odkazom na nadhodnotené očakávania rastu tržieb a extrémne valuácie. Akcie klesli takmer o 5 %. Intel naopak posilnil o 6 % po správe, že Apple môže kúpiť podiel v spoločnosti.
- Kryptomeny sa dostali pod tlak silnejšieho amerického dolára. Bitcoin klesol pod 110 tis. USD pred zajtrajšou expiráciou opcií a obchoduje sa asi o 2 % nižšie než dôležitá on-chain úroveň, ktorá naznačuje, že priemerní krátkodobí investori sú teraz v strate.
- Ceny kakaa klesli takmer o 2 % pod kľúčovú hranicu 7 000 USD za tonu po predpovediach dažďov v západnej Afrike. Rabobank očakáva prebytok na trhu s kakaom v nadchádzajúcej sezóne, zatiaľ čo obavy o dopyt naďalej dominujú sentimentu.
- Ceny ropy dnes mierne vzrástli a smerujú k najvyššiemu záveru od polovice júna. Podľa EIA zásoby zemného plynu v USA mierne prekonali očakávania. Futures na zemný plyn vymazali počiatočné zisky po dnešnom rollovere kontraktu.
- Ruské strategické bombardéry dnes narušili vzdušný priestor USA nad Aljaškou, kde ich zachytili štyri stíhačky F-16. Počas stretnutia s Erdoganom Donald Trump uviedol, že nastal čas, aby Rusko ukončilo vojnu. Vyjadril tiež presvedčenie, že USA dokážu presvedčiť Turecko, aby zastavilo nákupy ruskej ropy.
