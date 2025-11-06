Denné zhrnutie: Optimizmus na Wall Street opäť slabne 🗽 Americký dolár klesá z nedávnych maxím

- Dnešné európske obchodovanie ovládli predajcovia. Nemecký index DAX stratil takmer 1,5 %, zatiaľ čo britský index FTSE klesol o viac ako 0,4 % po pomerne holubičom vyhlásení Bank of England, ktorá ponechala úrokové sadzby nezmenené. V Spojených štátoch pozorujeme prudký pokles technologických akcií, pričom pod tlakom sú sektory polovodičov a softvéru. Dnešné údaje Challenger ukázali, že v septembri došlo v USA k zrušeniu 153 000 pracovných miest, čo je najvyšší počet od roku 2003. Kontrakt US100 klesol o viac ako 1,5 %, zatiaľ čo US30 stráca viac ako 0,8 %.
- EURUSD dnes poskočil z 1,15 na takmer 1,155 v dôsledku oslabenia amerického dolára; zlato a striebro tiež mierne posilnili. Podľa dnešného vyjadrenia predsedu Snemovne reprezentantov USA Johnsona „(...) som menej optimistický, pokiaľ ide o ukončenie shutdownu“. Predĺžený shutdown americkej vlády zdá sa vyvíja tlak na americkú ekonomiku a zvyšuje neistotu na trhoch. Futures na index amerického dolára (USDIDX) dnes klesli po dosiahnutí významnej úrovne odporu blízko EMA200.
- Futures na kávu na ICE dnes klesajú, hoci zásoby kávy naďalej klesajú a zrážky v kľúčovej oblasti pestovania arabiky v Brazílii (Minas Gerais) zostávajú pod priemerom. Okrem toho riziko tajfúnov vo vietnamských oblastiach pestovania kávy Robusta vyvoláva obavy z možného narušenia dodávok, zatiaľ čo zásoby kávy na ICE klesli na 18-mesačné minimum približne 430 000 vriec (každé po 60 kg). Určitý optimizmus však prinášajú správy agentúry Reuters, že obchodníci s kávou dodali do Európy približne 150 000 vriec kávy Arabica, čím sa zmiernili obavy z vysokých cien a nízkych zásob.
- Ceny ropy dnes klesli po tom, ako Saudská Arábia rozhodla znížiť ceny vývozu ropy do Ázie na najnižšiu úroveň za 11 mesiacov a v dôsledku rastúcej ťažby OPEC. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg OPEC v októbri zvýšil ťažbu ropy o 50 000 barelov denne na 29,07 milióna barelov denne. Nárast produkcie v Saudskej Arábii, Iraku, Spojených arabských emirátoch a Kuvajte bol čiastočne kompenzovaný poklesom v Líbyi a Venezuele, ktoré spolu znížili produkciu o približne 120 000 barelov denne. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) varovala pred potenciálnym rekordným prebytkom ponuky v roku 2026. Cena ropy dnes klesla takmer o 1 % na približne 63 USD za barel. Ceny zemného plynu tiež klesli po tom, ako správa EIA o zásobách ukázala nárast o 33 miliárd kubických stôp (bcf) oproti očakávaným 31 bcf a predchádzajúcim 74 bcf.
- Kryptomeny sú pod tlakom, pričom Bitcoin klesol na 101 000 USD po tom, ako počas posledných šiestich obchodných dní došlo k odlevu viac ako 2,5 miliardy USD z ETF. K33 Research poukazuje na úroveň 90 000 USD ako potenciálne významnú podporu (priemerná nákupná cena amerických ETF podielov), zatiaľ čo „cenový rozdiel“ CME futures sa pohybuje blízko 92 000 USD – úrovne, z ktorej sa BTC v apríli tiež odrazil. Kryptomeny sa po výpredaji snažia stabilizovať, ale väčšina projektov klesá spolu s Ethereum a Bitcoinom.
- Členovia administratívy Donalda Trumpa v stredu informovali Kongres, že Spojené štáty v súčasnosti neplánujú útoky na venezuelské územie a nemajú žiadny právny dôvod na vykonanie takýchto operácií, podľa zdrojov oboznámených s brífingom Bieleho domu. Od septembra americká armáda vykonala 16 útokov na lode podozrivé z pašovania drog v Karibskom mori a vo východnom Pacifiku, pri ktorých zahynulo najmenej 67 ľudí. Americké ozbrojené sily sú teraz nasadené v karibskej oblasti, vrátane údernej skupiny lietadlovej lode USS Ford.
Denné zhrnutie – Vláda zostáva ochromená, trh klesá, kryptomeny sa zotavujú
