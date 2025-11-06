Kryptomeny klesajú v dôsledku slabej nálady na Wall Street 📉

Bitcoin včera krátko klesol pod hranicu 100 000 USD a dnes sa stiahol z úrovne okolo 104 000 USD na necelých 101 000 USD. Tento vývoj obnovil obavy, že by mohla byť otestovaná hladina 92 000 USD — nevyplnený CME gap, pred ďalším pokusom trhu o rast.
Okrem Bitcoinu sa nedarí ani kryptomenám Ripple, Cardano a Ethereum, pričom BTC zostáva hlavným ukazovateľom vývoja širšieho trhu.
- CME gap označuje cenovú medzeru na futures kontraktoch Bitcoinu obchodovaných na burze CME, ktorá vzniká cez víkend, keď je obchodovanie pozastavené. Obchodníci často očakávajú, že trh túto medzeru „vyplní“ po opätovnom otvorení.
- Úroveň 92 000 USD už v minulosti slúžila ako silný support — v apríli 2025 tu začal výrazný rast BTC.
- Podľa údajov CoinGlass sa nachádza hustý klaster likvidity pri 108 600 USD, ktorý môže slúžiť ako rezistencia, ak sa trh odrazí nahor.
- Podľa K33 Research je priemerná nákupná cena BTC medzi americkými ETF fondmi približne 90 000 USD, čo zdôrazňuje význam pásma 90 000–92 000 USD ako potenciálnej podpory v prípade ďalšieho poklesu.
- Teória štvorročného cyklu Bitcoinu predpokladá, že posledný vrchol nastal okolo úrovne 124 000 USD, no tento model stráca na presnosti, keďže trh stále viac ovplyvňujú makroekonomické a inštitucionálne faktory, a nie len tok malých investorov.
- Navyše každé ďalšie halvingové obdobie má menší vplyv na celkovú ponuku BTC, keďže približne 91 % všetkých bitcoinov je už v obehu.
- Spoločnosť BlackRock plánuje v novembri 2025 spustiť svoj Bitcoinový ETF (IBIT) na austrálskom trhu, po roku, v ktorom americký fond zaznamenal viac ako 27 miliárd USD prílevov.
- Podľa Bloomberg Intelligence môžu pokračujúce nákupy ETF pomôcť zmierniť krátkodobé a strednodobé cenové poklesy, ktoré sú pre kryptotrh bežné.
Bitcoin (H1 a D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Prebiehajúci klesajúci impulz Etherea pripomína pokles z júna 2025, keď cena klesla z takmer 2 900 USD na necelých 2 100 USD, než v lete vzrástla späť na 4 900 USD.
Súčasná korekcia však pôsobí o niečo hlbšia a dlhšia.
Zdroj: xStation5
